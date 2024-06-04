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Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Haziran 2024 02:22 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 02:23
Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobil elektrik direğine çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Baharlar köyünden yola çıkan İsmail Özpek'in kullandığı otomobil, Uzunalan köyünün girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.

Kazada sürücü Özpek ile araçtaki Sabire Ihmaz ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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