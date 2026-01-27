Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklerle birlikte elektrik bağlantı süreçlerinde dijitalleşme sağlanması ve lisanssız elektrik üretimine ilişkin bağlantı kurallarının güncellenmesi amaçlandı.

ELEKTRİK BAĞLANTI BAŞVURULARI DİJİTALE TAŞINDI

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından yapılan düzenleme ile elektrik bağlantı başvuruları dijital ortama taşınırken lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esasları yeniden belirlendi.

Başvurular artık dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden yapılacak. Dağıtım şirketleri 7 gün 24 saat çalışan online sistem kuracak.

SONRADAN GELEN KATILIM BEDELİ ÖDEYECEK

Lisanssız üretim tesisleri için bağlantı mesafelerine sınır getirildi ve ortak hat ve trafo kurulmasına imkan tanındı. Şebeke yatırımlarını yapan yatırımcıya, sonradan gelen kullanıcılar katılım bedeli ödeyecek. Ayrıca, tarımsal ve kırsal bağlantılara ilişkin yeni kriterler getirildi.