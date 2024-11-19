Elektronik eşya tamir dükkanında yangın paniği!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Kasım 2024 02:24 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 02:54
Osmaniye’de elektronik eşya tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle alevler söndürüldü.
Osmaniye'nin Raufbey Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi'nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Elektronik eşya tamiri yapan bir iş yerinde, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve içerisinde bulunan elektronik eşyalarda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı