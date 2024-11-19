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Elektronik eşya tamir dükkanında yangın paniği!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Kasım 2024 02:24 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 02:54

Osmaniye’de elektronik eşya tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle alevler söndürüldü.

Osmaniye​'nin Raufbey Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi'nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Elektronik eşya tamiri yapan bir iş yerinde, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın​ çıktı.

Elektronik eşya tamir dükkanında yangın paniği! - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Elektronik eşya tamir dükkanında yangın paniği! - 2. Resim

Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve içerisinde bulunan elektronik eşyalarda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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