Elektronik sigara patladı, dehşeti yaşadı! Yüzü ve vücudu yandı

02 Ağustos 2024 13:58 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:53

Sivas'ta yaşayan 17 yaşındaki Buğra Türkseven, evine gitmek için durakta otobüs beklemeye başladı. O sırada yanında taşıdığı elektronik sigarayı içmeye başlayan Türkseven, büyük bir şok yaşadı.

Elektronik sigara, Türkseven'in elinde büyük bir şiddetle patladı. Yaralanan Türkseven'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonrasında durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkseven'in tedavisi devam ediyor.

Türkseven'in elektronik sigarayı ağzına götürdüğü sırada elektronik sigaranın patladığını aktaran Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl, "Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastayı yanık ünitesine aldık. Hastamızın yüz bölgesinde 1. derecede, her iki elinde de 2. derece yanıklar var. Şu an tedavisinin üçüncü günündeyiz. Genel durumu iyi, tedavileri bir süre daha devam edecek. Hastamız şu anda stabil durumda ve tedavilerini almakta" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRONİK SİGARA KULLANIM SON DÖNEMDE ARTTI"

Elektronik sigaranın son dönemde yaygın kullanıldığına dikkati çeken Akgöl, İnsanlarımız maalesef bunun zararlı olmadığını düşünüyor. İçindeki kimyasal maddelerin ilerleyen dönemde ne gibi sıkıntılara yol açacağını henüz bilmiyoruz. Ama bizim karşılaştığımız olay gösterdi ki bu tür durumlar içindeki pile bağlı, pildeki ısınmayla patlama ihmali olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"ELEKTRONİK SİGARAYI HİÇ KULLANMASINLAR"

Bu konunun çok ciddi bir durum olduğunu ve özelikle elektronik sigara yüz bölgesine yakın tutulduğu zaman o bölgedeki patlamalar ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Akgöl, "Bunun örnekleri daha önce görüldü. Amerika'da bir hasta hayatını kaybetti. Konya'da bir hastamız görme kaybı yaşadı. Allah'a şükür bizim hastamızda öyle bir durum olmadı. Tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz, bu tür durumları akılarının bir ucunda tutsunlar, bu elektronik sigarayı hiç kullanmasınlar" diye konuştu.

"KİMSE KULLANMASIN, KİMSE DE İÇMESİN"

Buğra Türkseven ise "Sigarayı ağzıma götürdüğüm zaman elimde patladı, kolumu yaktı, yüzümde ve vücudumda yanıklar var. Söndürmeye çalıştığımız zaman da söndüremedik. Daha da çoğalıyor, daha da derinleşiyor. Elektronik sigarayı kimseye önermiyorum. Kimse kullanmasın, kimse de içmesin" diye konuştu.