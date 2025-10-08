Eleman temin etmişler! DAEŞ'li teröristler yakalandı

Kategoriler
Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonda DAEŞ terör örgütü üyesi 2 terörist yakalandı. 2 teröristin örgüte eleman temin ettiği öğrenildi.
ELEMAN TEMİN ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında DAEŞ terör örgütüne eleman temin eden 2 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.