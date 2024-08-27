Elif Dim'i döverek katletmişti! Katil koca yakalandı: O anlar kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:04
Tekirdağ'da Hasan Dim, eşi Elif Dim'i döverek katletmişti. Cinayetin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, katil kocayı yakaladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tekirdağ'da 24 Ağustos 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Hasan Dim, yaşanan tartışmanın ardından eşi Elif Dim'i darp ederek öldürmüştü.
EKİPLER KATİLİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Cinayetin ardından kayıplara karışan Hasan Dim'in yakalanması için ekipler çalışma başlatıldı. Zanlının motosiklet ile köy köy kaçtığını tespit eden ekipler, harekete geçti.
TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ
Hasan Dim'in izine rastlayan jandarma ekipleri, bir yolda köşeye sıkıştırdı. Yakalanacağını anlayan Hasan Dim, jandarma ekiplerine direnmeye çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
Ancak, ekiplerin soğukkanlı yaklaşımı sayesinde etkisiz hale getirilen Dim, gözaltına alındı. Zanlının yakalanmasına ilişkin anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı