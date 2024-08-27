Elif Dim'i döverek katletmişti! Katil koca yakalandı: O anlar kamerada

27 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:04

Tekirdağ'da 24 Ağustos 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Hasan Dim, yaşanan tartışmanın ardından eşi Elif Dim'i darp ederek öldürmüştü.

EKİPLER KATİLİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Cinayetin ardından kayıplara karışan Hasan Dim'in yakalanması için ekipler çalışma başlatıldı. Zanlının motosiklet ile köy köy kaçtığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

Hasan Dim'in izine rastlayan jandarma ekipleri, bir yolda köşeye sıkıştırdı. Yakalanacağını anlayan Hasan Dim, jandarma ekiplerine direnmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Ancak, ekiplerin soğukkanlı yaklaşımı sayesinde etkisiz hale getirilen Dim, gözaltına alındı. Zanlının yakalanmasına ilişkin anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.