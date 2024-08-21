Elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde bulunmuştu! Amatör müzisyen cinayetinde korkunç detaylar

21 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:38

Kadıköy'de bir süredir kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki amatör müzisyen Çınar Ersanlı, yakınları tarafından evinin salonunda korkunç şekilde bulundu. Elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü olarak bulunan Ersanlı'nın kurban gittiği cinayeti aydınlatmak için ekipler seferber oldu.

Polis ekipleri izledikleri görüntülerde, şüpheli iki şahsın yaya olarak geldiklerini ve apartman girişinde maktul şahısla buluşup eve birlikte çıktıkları belirlendi.

ARKADAŞLARINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Şüphelilerden birinin Mehmet Ali U.(19) olduğunu, diğer şüphelinin Emre E.(26) isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahıslar Cinayet Büro ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, Çınar Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay saati öncesinde beraber Ersanlı'nın ikametinde alkol kullandıklarını ve alkolün etkisiyle aralarında sözlü tartışmanın çıktığını söyledi. Bu tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerin maktul şahsı boğarak öldürdükleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Ali U. ve Emre E., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden Mehmet Ali U. hakkında 1 suç kaydı olduğu, Emre E. hakkında ise 7 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.