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Ellerinde silahla kuyumcu bastılar, kurşunları bitince bir araba dayak yediler! O anlar kamerada

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ağustos 2024 20:46 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:52

Antalya'da bir kuyumcuya saldırıya giden bir grup korkutmak için havaya ateş açtı. Kurşunları biten saldırganlar bu defa nereye kaçacaklarını şaşırdı ve işletme sahipleri tarafından dövüldü. Yaşananlar görüntülere yansıdı.

Kepez'in Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya giden M.Ç ve T.Ç işletme sahipleriyle tartıştı. Saldırganlar kuyumcudan çıkarak araca binmek için işletmenin arka tarafına yönelip birden havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada bölgeye gelen H.Ç de vurularak yaralandı.

Saldırganlar kurşunları bitene kadar dehşet saçmaya devam etti. Daha fazla kurşun atamayınca kaçmak isteyen iki kişi bu defa kuyumcu görevlileri tarafından durdurulup araçtan indirildi. Saldırganlar bu sırada darp edildi.

Ellerinde silahla kuyumcu bastılar, kurşunları bitince bir araba dayak yediler! O anlar kamerada - 1. Resim

SALDIRGANLARI DAYAKTAN POLİS KURTARDI

Olayın ihbar edilmesiyle polis ekipleri bölgeye gelerek kavgayı durdurdu. Saldırganları dayaktan polis kurtardı. 112 Acil Sağlık ekipleri vurulan H.Ç'ye olay yerinde müdahale etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada 14 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Ellerinde silahla kuyumcu bastılar, kurşunları bitince bir araba dayak yediler! O anlar kamerada - 2. Resim

GÜVENLİK KAMERASINA SALDIRGANLARIN BAŞINA GELENLER YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahısların ateş açtığı anlar ve kaçmak isterken dayak yediği olay dikkat çekti. 

Ellerinde silahla kuyumcu bastılar, kurşunları bitince bir araba dayak yediler! O anlar kamerada - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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