Ellerinde simitlerle eve dönerken ‘kan davası’na kurban gittiler
İzmir'in Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte 1 yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti gündüz vakti sokak ortasında kan davasına kurban gitti. Gürbüz çifti aldıkları simitlerle evlerine dönerken uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ali Gürbüz ve Döne Gürbüz çifti kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirdi. M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışmalar sonrası M.D. babasının evine döndü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz, yaşanan bir tartışmada eniştesini silahla vurarak öldürdü. Gürbüz, olay sonrası tutuklanarak ceza evine gönderildi.
OLAYDAN SONRA İZMİR'E KAÇTILAR
dan M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü. Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adrese gelen Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev bölgede incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.