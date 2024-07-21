Ellerinde simitlerle eve dönerken ‘kan davası’na kurban gittiler

21 Temmuz 2024 12:09 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 12:30

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Ali Gürbüz ve Döne Gürbüz çifti kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirdi. M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışmalar sonrası M.D. babasının evine döndü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz, yaşanan bir tartışmada eniştesini silahla vurarak öldürdü. Gürbüz, olay sonrası tutuklanarak ceza evine gönderildi.

OLAYDAN SONRA İZMİR'E KAÇTILAR

dan M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü. Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adrese gelen Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev bölgede incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.