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Elon Musk'ın kızı kanser mi? O iddialara cevap geldi

Sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif paylaşımlar bir bir yalanlanmaya devam ediyor. Son olarak X'in sahibi milyarder iş adamı Elon Musk'ın kanserli kızıyla poz verdiği iddiaları dolaşıma sokuldu. Ancak görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğu ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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Elon Musk'ın kızı kanser mi? O iddialara cevap geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 14:14

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, gerçeğe yakın yanıltıcı görseller oluşturmak mümkün, zahmetsiz ve ucuz hale geldi. Özellikle ünlü kişilerin yapay zekayla üretilen sahte görselleri kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açabiliyor.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Sosyal medyada, Amerikalı milyarder iş insanı ve X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk ile kızına ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf servis edildi. Yaklaşık 2 milyon görüntülenme alan fotoğrafın açıklamasında, "Kızım beş yıldır kanserle mücadele ediyor ve bugün kanserden kurtuldu! Lütfen ona biraz sevgi gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğrafın gerçek olduğunu düşünen bazı X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, söz konusu paylaşımda kanseri atlattığı belirtilen Musk'ın kızı hakkında yorumda bulundu.

Fotoğraf, X'in sahibi Elon Musk için açılan hayran sayfaları tarafından da sosyal medya uygulaması Facebook'ta paylaşıldı.


MAVİ TİK ROZETİ YOK

İddiaya konu olan fotoğrafı paylaşan X hesabı incelendiğinde, iş insanı Elon Musk'a ait olmadığı fark ediliyor. @musk_news13 isimli hesabın "mavi tik rozeti"nin olmaması ve açıklamasında "parodi hesap" ifadesinin yer alması, iddia fotoğrafının Elon Musk tarafından paylaşılmadığını ortaya koyuyor.

Ayrıca açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmada, 14 çocuk sahibi olan Elon Musk'ın 4 kızından herhangi birinin kanser tedavisi gördüğüne dair güvenilir bir kayda ulaşılamıyor.


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