Elon Musk’tan şaşırtan ölümsüzlük yorumu

Elon Musk’a göre insanın ölümü bir kader değil, değiştirilebilir bir biyolojik yazılımın sonucu. Yaşlanma süreci ise ahlaki değil, mühendislikle çözülebilecek teknik bir problem.

İnsanlık tarihinin büyük bölümünde uzun bir yaşamdan söz etmek pek mümkün değildi. Paleolitik çağda ortalama ömür 20’li yaşlarla sınırlıydı. Neolitik ve Tunç Çağı’nda bu süre biraz uzasa da tablo dramatik biçimde değişmedi. Antik Yunan ve Roma’da insan, felsefede “ölümlü varlık” olarak yüceltilirken gerçek hayat çok daha sertti: Doğanların önemli bir bölümü yetişkinliğe ulaşamıyor, 50 yaş üzeri neredeyse istisna kabul ediliyordu.