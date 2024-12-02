Emekli ikramiyesinde 12 taksit tartışması: Belediye meclisinde tartışma koptu

02 Aralık 2024 19:34 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 19:41

Beyoğlu Belediye Meclisinde emekli olan belediye çalışanlarına ödemelerinin taksitle verilecek olması tartışma koparttı. AK Partili üye Kardaş CHP yönetimini eleştirerek ikramiyelerin pul olduğunu savundu.

Beyoğlu​ Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında, emekli​ belediye çalışanlarına verilecek ikramiyelerin 7 ila 12 taksitte ödenmesi kararı tartışmalara yol açtı. AK Parti'li Meclis Üyesi Birol Kardaş, CHP yönetimini işçilerin haklarını koruyamamakla eleştirirken, emeklilerin mağdur edildiğini savundu. Kardaş, ödemelerini alamayan 50 emeklinin durumuna dikkat çekerken, Belediye Başkanı İnan Güney ise belediyenin borç yükünden dolayı ödeme yapılamadığını belirterek geçmiş yönetimleri eleştirdi. Tartışmalar, belediyenin mali durumunun kamuoyuyla paylaşılması çağrısıyla devam etti.

"İKRAMİYELER PUL EDİLDİ"

Beyoğlu Belediye Meclisinde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Birol Kardaş, CHP'nin asgari ücret görüşmelerinde hükümetin belirlediği ücreti beğenmeyip bunun iki katını talep ettiğini ancak yerel yönetimlerindeki Beyoğlu'nda işçilerin hakkını vermediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gel gör ki Beyoğlu'nda yerel yönetimde iktidar olan CHP yönetimi, işçi haklarına ne kadar önem verdiğini, emekli olan işçi kardeşlerimize yaptığı ödemeler ile net bir şekilde ortaya koymuştur. Zor zamanlarında güvence olarak gördükleri emekli ikramiyelerinin maalesef 7 ila 12 taksit yapılarak ödeneceği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bu uygulama ile emeklilerimizin hayalleri suya düşmüş, ikramiyeleri pul edilmiş, emekleri heba ve zayi edilmiştir."

Beyoğlu Belediyesinde hizmet ettikten sonra emekli olan ve tazminatları almayan 50 kişinin bulunduğunu belirten Kardaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefa beklerken mağdur olan emekli kardeşlerimizin yazdıklarını onların kaleminden sizlerle paylaşmak istiyorum. 'Ben Hızır Karaaslan. Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğünde vardiya amiri olarak 15 yıl görev yaptım. Çeşitli sebepler, mobbingden dolayı 2024 Ekim ayında emekliliğe ayrıldım. O tarihten itibaren tazminatımı alamadım. Bu durumda olan çok arkadaşımız mevcut. Yaklaşık sayı 50 kişidir. Uğraşmamıza rağmen tarafımıza ödemeyle ilgili bir bilgi verilmedi. Kendi çabalarımızla görüşmeye, bilgi almaya çalıştık fakat bir ilerleme sağlayamadık. İlgili başkan yardımcıları muhatap bile olmuyorlar."

BAŞKAN GÜNEY SAVUNDU: "BATIK BELEDİYEYİ ALDIK"

Bunun üzerine söz alan Belediye Başkanı İnan Güney, "Belediye niye ödeyemiyor? Para yok, doğru mu? Para niye yok acaba? Batık bir belediye var. Özel şirket olsa iflas verilmesi, konkordato ilan edilmesi gerekiyordu. Batık bir belediyeyi günün sonunda almışız, vatandaşımızla billboardlardan paylaşmışız. Siz gelip 'Emekli ikramiyesi niye ödenmiyor? diye soruyorsunuz. Siz de çok iyi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesinin borçlarını vatandaşlara hatırlatmak için tekrar billboardlara asacaklarını belirten Güney, "Biz bu kadar batık bir belediye beklemiyorduk ama biz düzeltiriz Allah'ın izniyle, onu da en iyi Beyoğlu halkı bilir. Düzeltmek yine bize düştü. Biz Beyoğlu'nu tekrar hak ettiği noktaya getiririz. Bu hafta bir daha belediyenin borçlarını billboardlara asalım. Beyoğlu halkı bir daha hatırlasın o borçları, hafızaları tazeleyelim. Çabuk unutuluyor, müsaade etmeyelim." şeklinde konuştu.

AK Parti Grubu Meclis üyeleri, "Beyoğlu Belediyesinin en az borçla alınan belediye olduğu"nu belirterek Güney'e tepki gösterdi.