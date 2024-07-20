Emekli Kıbrıs Gazisi Yamanver'den dikkat çeken mesaj! Belirtilen zamandan daha evvel ele geçirdik

20 Temmuz 2024 13:39 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 13:44

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılında Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı, Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, Kıbrıs Barış Harekatı’nı Yunanlıların başlattığını ifade etti.

O yıllarda Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda görev yapan Yamaner, Yunan askerlerinin bölgede hareketlenmesi üzerine Türkiye’ye durumu bildirdiklerini ve Türkiye’de hazırlıkların başladığını anlattı.

Kıbrıs Gazisi Yamaner, “Türk Alayının icabında yok olabileceğini belirtmemizin üzerine Türkiye'de bu hazırlıklar başladı” dedi.

"25 SUBAY, 625 ASKERİMİZ VARDI"

Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığında Kıbrıs’ta görevli olduğunu ifade eden Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı, Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, “1969 Kara Harp okulu mezunuyum.

1973 yılında Kıbrıs Türk kuvvetleri alayına tayinim çıktı. Kıbrıs Türk kuvvetleri alayı, Zürih ve Londra anlaşmaları 1960 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla kurulan bir alay.

Biz orada 25 subay, 625 askerimiz vardı. 1973 yılında gittik. 1974 yılı 20 Temmuz'unda da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak durumunda kaldık” dedi.

&LDQUO;EN AĞIR SİLAHLAR BENDEYDİ"

Yunanlıların savaşı başlatmak için harekete geçtiğinin altını çizen Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, “Kıbrıs Barış Harekatı'nın biz başlatmadık Yunanlıların Megali İdea dedikleri maddelerin içerisinde bir tanesinde Enosis var.

Enosis demek Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlanması demektir. Tanksavar takım komutanıydım, en ağır silahlar ben de 4 tane 57 milimetrelik geri tepmesiz topumuz vardı.

Bunun dışında ağır silahımız yoktu. Karşımızda da 900 mevcutlu bir Yunan alayı vardı.

Bizim alayın karşısında. Her türlü tankı, topuğu, ağır silahları mevcuttu.

"TÜRK ALAYI YOK OLABİLİRDİ"

O Megali İdea’nın bir maddesi Enosis’te, Yunanlılar Enosis'i bir an evvel yerine getirmek istediler. Orada bunlar Rum milli muhafız birliklerinin başında bulunan Yunan subaylar bir an evvel getirelim, Makarios ise ‘ben ekonomik baskıyla ekonomik zorluklarla yavaş yavaş Enosis’i yerine getireceğim’ düşüncesindeydi.

Yunanlıların 15 Temmuz'da karşımızda Lefkoşa'nın havaalanına Yunan uçaklarının gelmeleriyle silahlarının taşınmaları bizim dikkatimizi çekti ve Türkiye ile irtibatımızda bunu belirttik.

Geciktiğimiz takdirde 650 mevcutlu Türk Alayının icabında yok olabileceğini belirtmemizin üzerine Türkiye'de bu hazırlıklar başladı.

Ve 20 Temmuz sabahı bu harekât kara, deniz havadan olmak üzere müşterek harekat dediğimiz harekatla başlatmış olduk” diye konuştu.