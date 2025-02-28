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 | Bengül Büyükhan

Emekli olmak isteyenlere sahte rapor düzenliyorlardı! 1'i doktor 8 kişi yakalandı

Samsun'da emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere sahte sağlık raporu düzenleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i doktor 8 kişi gözaltına alındı.

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Emekli olmak isteyenlere sahte rapor düzenliyorlardı! 1'i doktor 8 kişi yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 10:17

Samsun'da sahte sağlık raporu veren kişilere yönelik emniyet operasyon düzenledi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporlarının alınmasıyla ilgili operasyon düzenlendi.

1'İ DOKTOR 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından düzenlenen operasyonda devlet hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Doktoru N.K.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve işyerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 208 adet tabanca fişeği, 3 adet engellilik sağlık kurulu raporu, 1 adet sağlık kurulu muayene fişi ve 3 adet suç yazışması bulunan ajanda ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyaller ise incelenmek üzere el konuldu. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 1'i doktor 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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