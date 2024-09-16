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Emekli profesörün cesedi çöplükte bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 19:59 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:02
Emekli profesörün cesedi çöplükte bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme

Dün Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte bir erkek cesedi bulunmuştu. Yaşanan korkunç olayla ilgili emekli öğretim görevlisinin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Mersin​'de çöplükte çıplak halde bulunan emekli öğretim görevlisinin dün gözaltına alınan oğlu, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp alanında, plastik bir fıçı içinde çıplak halde bulunan Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğluyla ilgili soruşturma tamamlandı. Gözaltına alınan O. Doludeniz, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli profesörün cesedi çöplükte bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme - 1. Resim

ÇESEDİ TİCARİ TAKSİ İLE GÖTÜRMÜŞ 

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, babasıyla bir süredir anlaşmazlık yaşadığını, bu yüzden evden kısa süreli ayrıldığını, geri döndüğünde ise babasını evde hayatını kaybetmiş halde bulduğunu ve cesedi bir varile koyarak ticari bir taksi ile Bozyazı'daki çöp sahasına bıraktığını anlattığı öğrenildi.

Emekli profesörün cesedi çöplükte bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme - 2. Resim

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin adli tıp incelemesi sonrası netleşeceği ifade edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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