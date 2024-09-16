Emekli profesörün cesedi çöplükte bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme

16 Eylül 2024 19:59 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:02

Dün Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte bir erkek cesedi bulunmuştu. Yaşanan korkunç olayla ilgili emekli öğretim görevlisinin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cesetlerle dolu 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti', dünyanın en ölümcül sularından biri

Cesetlerle dolu 'Umutsuzluğun Sıcak Küveti', dünyanın en ölümcül sularından biri

Mersin​'de çöplükte çıplak halde bulunan emekli öğretim görevlisinin dün gözaltına alınan oğlu, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp alanında, plastik bir fıçı içinde çıplak halde bulunan Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğluyla ilgili soruşturma tamamlandı. Gözaltına alınan O. Doludeniz, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇESEDİ TİCARİ TAKSİ İLE GÖTÜRMÜŞ

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, babasıyla bir süredir anlaşmazlık yaşadığını, bu yüzden evden kısa süreli ayrıldığını, geri döndüğünde ise babasını evde hayatını kaybetmiş halde bulduğunu ve cesedi bir varile koyarak ticari bir taksi ile Bozyazı'daki çöp sahasına bıraktığını anlattığı öğrenildi.

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin adli tıp incelemesi sonrası netleşeceği ifade edildi.