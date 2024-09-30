Emeklilere kampanya yaptı, fiyatları yarıya düşürdü! EYT'li şartı ise herkesi şaşkına çevirdi

30 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:49

Ankara'da bir berberin yaptığı kampanya sosyal medyada gündeme oturdu. 200 liralık saç kesimini emekliler için 100 liraya indiren berberin 'EYT' şartı ise şaşkına çevirdi.

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Ankara'da bir berberin yaptığı kampanya sosyal medyada gündem oldu. Dükkanın camına astığı yazı ile emeklilere saç kesimi için indirim yaptığını duyurdu. Emeklilerden 200 TL yerine 100 TL alacağını söyleyen berberin EYT şartı herkesi şaşkına çevirdi. Kampanyadan EYTlilerin yararlanamayacağını söyleyen berber, "Onları emekli olarak saymıyorum. 38 yaşında emekli olduğu zaman 55 yaşındakinin hakkını da yemiş oluyor benim gözümde" dedi.

Show Haber'de yer alan habere göre, o berber "Emeklilere destek olsun manasında yaptık. Onlara 100 TL yaptık." ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA EYT'LİLER DAHİL DEĞİL

Berber emeklilere indirim yaptı, EYT'lileri kampanya dışında tuttu. Berberin kampanyası görenleri şaşkına çevirdi. Berberin camına asılı kampanyanın yazısında "Emekli saç tıraşı 100 TL. EYT dahil değildir" ifadeleri yer aldı. Berber o yazının 1 aydır asılı olduğunu söyledi.

Ankara Ulus'taki berber, emeklilere yönelik bir kampanya düzenledi ve onlardan yıkama da dahil saç kesim ücreti olarak 100 TL para alma kararı aldı. Berber "Şu anda 12500 TL ile geçim sıkıntısı yaşıyorlar haliyle. Günde emekli 10 kişi geliyor" şeklinde konuştu. Yoldan geçen bazı vatandaşlar 100 TL'yi bile çok bulurken bazı emekli vatandaşlar saç tıraşına 6 ayda bir mecbur kaldıkları için geldiklerini söyledi.

55 YAŞ ALTINI KABUL ETMİYOR

Kampanyanın en ilginç yanı ise altındaki dipnot oldu. Bu not "EYT dahil değildir" diyor. Yani emeklilikte yaşa takılmış ve ardından emekli olmuş olanlar bu kampanyanın dışında kalıyor. Berber bununla ilgili "EYT dahil değil. Onları ben emekli olarak saymıyorum. 38 yaşında bir insan, emekli olduğu zaman 55 yaşındaki insanın hakkını da yemiş oluyor benim gözümde." ifadelerini kullandı. Bu durum zaman zaman EYT'lilerin tepkisine yol açarken berber diğer emeklileri onlardan ayırmanın yolunu da bulmuş. Buna dair berber "55 yaş altını kabul etmiyorum" dedi.