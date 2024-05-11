Emeklileri dolandıran çeteye darbe: Çok sayıda tutuklama!

11 May 2024 00:17 - Güncelleme : 11 May 2024 00:17

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa’nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alınırken, 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa’nın Salihli ilçesi merkezli İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya olmak üzere 6 ilde eş zamanlı tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri A.K. (35) ile örgüt yöneticileri S.Z. (34) ve S.S. (31) ve örgüt üyeleri A.K. (42), A.Ç. (36), B.E. (64), M.K. (52), U.Y. (47) olmak üzere 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.