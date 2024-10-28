Emekliliğe karşı dededen ilginç çıkış: Emekli olmak isteyen enayi, Allah nasip etmesin!

28 Ekim 2024 13:30 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:31

Kayseri'de emekliliğe karşı olan 79 yaşındaki Mehmet Karaimam'ın emeklilik ile ilgili sözleri herkesi şaşırttı. Her gün 7 kilometre bisiklet süren dede düzenli yaşama dikkat çekti. Hem zaman hem para tasarrufu sağladığını belirten dede ''emekliliği Allah nasip etmesin'' dedi.

Binlerce vatandaş yoğun çalışma hayatından sonra emeklilik​ hayali kurarken şaşırtan bir çıkış geldi. Tespih satarak geçimini sağlayan Kayseri​'de yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Karaimam’ın emeklilikle ilgili sözleri hayrete düşürdü. Her gün evinden çıkarak 7 kilometre bisiklet​ süren Mehmet dede, Hunat Camisine geliyor. Burada akşama kadar tespih satmak için mesai harcayan Karaimam, emekliliğe de karşı çıkıyor. Bisikletin hem zaman hem para tasarruf sağladığını da söyleyen Mehmet Karaimam; sağlık açısında da çok önemli olduğunu vurguladı.

"EMEKLİLİĞİ ALLAH NASİP ETMESİN"

"Zamanı satan adam enayi, emekli olmak için para ödeyen çift kat enayi" diyen Karaimam, ''79 yaşındaki Mehmet Karaimam, 7 kilometre evden çarşıya geliyorum. 7 kilometrede bisikletle eve gidiyorum. Çarşının içerisinde de 5-6 kilometre geziyorum. Toplamda 20 kilometre bisiklet sürüyorum. Bisikletin faydasını bilse herkes biner. Birincisi sağlık var. İkinci olarak zaman tasarrufu var. Üçüncü olarak para tasarrufu var. Ancak insanlar bilmiyorlar. İlmi sayacaksın ki sağlığı seveceksin. İlmi saymayan sağlığı sevemez'' dedi.

''ZAMANI ALIRSAN SANA PARA VERİRİZ''

İlim bütün dinlerin ortak paydası olduğunu söyleyen Karaimam, "Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık hep ilim üzerine. Bunun yanında mezheplerde hep ilim üzerine. Mesleklerde ilim üzerine kuruludur. Ben çarşıya hem para kazanmak hem de sağlığı kazanmak için geliyorum. Önce sağlık, ilim sağlığı emreder. İlme uyarsak sağlıklı olursun, ilme uymazsan hasta olursun. 40 senedir teşbih yapıyorum. Allah nasip etmesin, emeklilik ne demek? Zamanlı kıymetli? Para mı? ‘Zaman kıymetli' diyoruz. Para ile satıyoruz. Birde üste para veriyoruz. Zamanı satan adam enayi, emekli olmak için para ödeyen çift kat enayi. ‘Şurada otur sana 10 bin TL para vereceğiz deseler' sen zamanı satmış olursun. Üstelik biz para ödeyerek, emekli oluyoruz. Yani ‘zamanımı alırsan, sana para veririz' diyoruz. Sağlıklı bir insana, ‘sağlığını ver de para verelim' desek verir mi? Adam tütün kullanıyor. Hem sağlığını veriyor hem de parasını" şeklinde konuştu.

"BEN 5 KURUŞA İP SATARIM. ANCAK HERKESE ZEKAT DAĞITIRIM"

Yanına gelen kişilere iyiliği anlattığını aktaran Karaimam, "Yanıma gelen kişiye iyiliği anlatıyorum. Dinlerse kendine dinlemezse de kendisine. Ben ‘bana inan' demiyorum. ‘İlme inan' diyorum. Ben yanılabilirim ancak ilim yanılmaz. Elbette ki bu hayattan mutluyum. ‘Dünyanın en zengin insanı kim? diye sorsalar, ‘benim' derim. Ben 5 kuruşa ip satarım. Ancak herkese zekat dağıtırım. Diğer adam 10 TL'ye ip satar, gider bir cami yaptırır. Hangimiz zengin? Ben herkese dağıtıyorum. Zenginlik mutlu olmaktır. Huzurlu olmaktır. 40 senedir doktora gitmem, ilaç kullanmam. Çünkü benim vücudum dengeli besleniyor. Temel gıda ile beslenen kişinin vücudu antikor üretir. O zaman ilaca ihtiyaç yok ki, aşıya ihtiyacı yok ki. Vücut kendi askerini kendi yetiştirir" ifadelerini kullandı.