Emlak satışı ve kiralaması için yeni dönem başladı! EİDS yetki doğrulaması şartı yürürlükte

01 Ocak 2025 07:24 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 07:35

Emlak satımında doğrulanmış ilan dönemi resmen başladı. EİDS sisteminin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla yetki doğrulaması yapılmamış ilanlar artık yayımlanamayacak. Mevcut ilanlar ise süreleri dolduğunda yeniden yayımlanabilmesi için yetki doğrulamasına tabi olacak. İşte ayrıntılar...

Satılık ve kiralık konut ilanlarında yeni dönem resmen başladı. Artık, ilanların verilmesi için taşınmaz​ yetki doğrulamasının yapılması zorunlu hale geldi. Mevcut ilanlar ise süresi dolduğunda doğrulama işlemi yapılmadan tekrar yayımlanamayacak. Ayrıca bireysel ilan​ oluştururken ilan platformunda, ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi gerekecek. Sistem, malik ve akrabalık kontrollerini otomatik olarak gerçekleştirecek ve süreç tamamlanarak ilan yayımlanabilecek. İşte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile ilgili detaylı merak edilenler:

EİDS NEDİR?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmayı hedefleyen bir doğrulama sistemidir. Bu sistemle, ilan platformlarındaki taşınmazlar için kimlik ve yetki doğrulama süreçleri devreye alınmıştır.

KİMLER İLAN VEREBİLİR?

EİDS sayesinde, emlak ilanları yalnızca taşınmaz sahibi, birinci veya ikinci derece akrabaları, eşi ya da taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Birinci derece akrabalar, anne, baba ve çocukları kapsarken, ikinci derece akrabalar ise kardeş, büyükanne, büyükbaba ve torunları içerir.

AKRABA VE YAKINLAR YETKİ ALABİLECEK Mİ? Evet alabilecek. Birinci ve ikinci derece yakınlarınız veya eşiniz adınıza taşınmaz ilanı verebilecek ancak, bu kişiler sizin adınıza emlak işletmesi yetkilendirme işlemi yapamayacak. Bu yetkilendirme, sadece taşınmaz sahibi tarafından yapılabilecek.

BİREYSEL İLANLAR NASIL VERİLECEK?

İlan verme aşamasında, platform üzerindeki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi zorunludur. Sistem, taşınmaz sahibini ve akrabalık ilişkilerini kontrol ederek ilan girişini onaylayacak.

TAŞINMAZ NUMARASI NASIL ALINIR?

Taşınmaz numarasına, e-Devlet üzerinden "Tapu Bilgileri Sorgulama" hizmeti aracılığıyla ulaşılabilir. Tapu bilgilerinin listelendiği bu hizmette, ilgili taşınmaza tıklanarak taşınmaz numarası bilgisine erişim sağlanabilir. Ayrıca, yeni tapu senetlerinde taşınmaz numarası açıkça yer alır.

KURUMSAL İLANLAR NASIL VERİLİR?

Kurumlar adına ilan vermek için öncelikle taşınmaz sahibinin emlak işletmesini yetkilendirmesi gerekecek. Bu işlem, e-Devlet’te "EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri" sayfası üzerinden yapılabilir. Yetkilendirme işlemleri sırasında, taşınmazın seçilmesi, emlak işletmesinin yetki belgesi numarasının girilmesi ve yetki bitiş tarihinin belirlenmesi gerekir.

Yeni düzenleme, ilan süreçlerini daha güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor. Artık her adımın daha kontrollü ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.