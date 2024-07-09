Emlakçı hayatının şokunu yaşadı! Londra, İstanbul, Paris üçgeninde akılalmaz dolandırıcılık

09 Temmuz 2024 08:31 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:19

İstanbul Kağıthane'de bir emlakçı İngiliz kadın ve sevgilisi tarafından akılalmaz bir planla dolandırıldı. 3 Temmuz günü meydana gelen dolandırıcılık olayı şöyle gelişti...

Emlakçı M.G.'ye bir başka emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi. M.G. daireyi 3.2 milyon Euro üzerinden ilana koydu.

Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi.

İNGİLİZ KADININ AKILALMAZ PLANI

Hatta emlakçıya evin satış bedelini 4 Milyon Euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim aradaki 800 Bin Euro'yu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz dedi.

Emlakçı M.G. bu teklifi kabul edince İngiliz kadın Florentina G.'nin akılalmaz planı devreye girdi. Emlakçıya ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim dedi.

Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.

İÇİNDE 400 BİN EURO OLAN ZARFI ÇANTASINDAKİYLE DEĞİŞTİRDİ

Florentina G. hemen Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G. 400 bin Euro'yu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı duruma itiraz etti, komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır dedi.

Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı.

Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Hemen zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta Euro yerine İran Riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran Riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

EMLAKÇI BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Hayatının şokunu yaşan Emlakçı hemen durumu polise bildirdi. Yurtdışından vurgun için gelen sevgililerin planı kusursuz işliyordu.

Ekipler emlak ofisine gelip zarfı değiştiren kadını yüzlerce kamera izleyerek adım adım takip etti. Kadın paraları aldıktan sonra önce kapalı çarşıya gitti. Orada bir mağazadan alışveriş yapıp kılık değiştirdi.

Ardından da Aksaray'da bir restorana oturdu. Kısa süreliğine lavaboya gitti, onun peşinden ise şimdiye kadar işin içinde olmayan iş ortağı sevgilisi aynı kapıdan içeri girdi. 30 saniye sonra yine birbirlerini tanımıyorlarmış gibi oradan ayrıldılar.

MÜNİH UÇAĞINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Amaçları izlerini kaybettirmekti, ancak polis şüphelileri adım adım takip ediyordu. İki şüphelinin yurt dışına çıkış yapmak için havalimanında olduğu belirlendi.

Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, şüpheli sevgililerden Gıanı Nıcosur S.'yi Münih uçağında yakaladı. Paraların bir kısmı da üzerinde bulundu.

PARİS UÇAĞINA BİNİP ÜLKEYİ TERK ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda İngiliz kadının ise dakikalar önce Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan İngiltere vatandaşı ve Romanya pasaportlu Gıanı Nıcusor; "Florentina'yı daha önceden hiç tanımadığını buradayken bir geceliğine ilişki yaşadığını iddia etti" paralarında kendi parası olduğunu öne sürdü.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis şimdi kaçan İngiliz kadının ve onun olası yurtiçindeki işbirlikçilerinin peşinde.