Emmanuel Macron'dan İsrail'e hatırlatma: BM kararlarına uymak zorunda

15 Ekim 2024 20:48 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 21:10

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tepki geldi. İsrail'in BM kararıyla kurulduğunu hatırlatan Macron, "Netanyahu BM'nin kararlarına uymak zorundadır" dedi.

Fransa​ Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu eleştirdi.

Fransız medyasının haberlerine göre, Macron Lübnan’daki gerginliği ve BM barış gücüne yönelik artan İsrail saldırılarına vurgu yaparak, Netanyahu’ya üstü kapalı bir gönderme yaptı.

"İSRAİL'İN NASIL KURULDUĞUNU UNUTMAMALI"

Macron’un, "Netanyahu, İsrail’in BM kararıyla kurulduğunu unutmuş olabilir, bu yüzden BM kararlarına uymak zorundadır" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Toplantıya katılan yetkililerin bu açıklamayı doğruladığı belirtildi.

BÖLGEDE NELER OLDU?

7 Ekim'den itibaren başlayan İsrail-Hamas çatışması, bölgedeki tansiyonu hızla yükseltti. Hamas, İsrail'e karşı başlattığı roket saldırıları ve sınır ötesi operasyonlarla dikkat çekerken, İsrail de karşılık olarak Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, Hamas'ın askeri altyapısını hedef aldığını belirttiği bu saldırılarla Gazze'yi ciddi anlamda tahrip etti. Çatışmaların başlangıcından itibaren yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Bölgedeki insani her geçen gün derinleşmeye devam ediyor.

Gazze'de elektrik, su ve temel ihtiyaçlar hızla tükenirken, sivillerin yaşadığı acılar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. İsrail, Gazze'yi tamamen kuşatma altına alırken, bölgedeki hastaneler ve sivil altyapı da ciddi zararlar gördü. Uluslararası toplum, hem İsrail'e hem de Hamas'a itidal çağrısında bulunurken, çatışmaların daha da büyümesinden endişe ediliyor. Bölgedeki duruma yönelik diplomatik çabalar ise henüz somut bir sonuç vermiş değil.