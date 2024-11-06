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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 ilde çıkan olaylarla ilgili açıklama: 140 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Kasım 2024 15:19 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:31
Emniyet Genel Müdürlüğü&#039;nden 8 ilde çıkan olaylarla ilgili açıklama: 140 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 8 ilde güvenlik güçlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 kişiyi yaralayan 140 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarında kayyum atanan belediyelerin de olduğu 8 ilde güvenlik güçlerine taş atıp fiziki saldırıda bulunan 140 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 ilde çıkan olaylarla ilgili açıklama: 140 kişi yakalandı - 1. Resim

EGM'den yapılan açıklamada "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.

Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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