Emniyet şeridini ihlal edenlere tepki göstermişti: Bakan Yerlikaya tebrik etti!

28 Kasım 2024 17:56 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan emniyet şeridini ihlal edenlere tepki gösteren çocuğa tebrik geldi. Bakan Yerlikaya, çocuğun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet şeridini ihlal edenlere de ceza kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere tepki gösteren 4,5 yaşındaki çocuğun videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, minik çocuğu tebrik etti.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Herkesin aynı duyarlılığa sahip olması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere tepki gösteren 4,5 yaşındaki çocuğun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

“AFERİN SANA UMUT’ÇUĞUM”

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Aferin sana Umut’çuğum. Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut’larımızda. Ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine; hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir” dedi.