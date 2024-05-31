Emniyet uyardı: Dikkat ceza yağabilir

31 May 2024 12:37 - Güncelleme : 31 May 2024 12:39

Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) sayesinde yol üzerinde belirli noktalarda kurulan plaka tanımlama mekanizmasıdır. Plaka Tanıma Sistemi kameraları ile iki nokta arasında aracın hız ve zaman bilgisi çekilen araç fotoğrafı ile birlikte gidilen mesafe, iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama hız tespit edilmektedir. Bu uyarıyı aşan araçlara Emniyet tarafından otomatik ceza kesiliyor.

EMNİYET UYARDI: DİKKAT CEZA YAĞABİLİR

Trafikte güvenli yolculuk için kurulan sistem hakkında Türk Polis Teşkilatı uyarıda bulundu. Karadeniz bölgesinde de başlatılan sistem hakkında uyaran Emniyet müdürlüğü ihlal durumunda ceza yazılacağını bildirdi.

Türk Polis Teşkilatı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Artvin, Ordu, Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlandı. “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri” kurulum çalışmaları devam ediyor."