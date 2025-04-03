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 | Sule Altinel

Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddialarına yalanlama: Alçakça yapılan iftiralar

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından "gözaltında cinsel saldırı" iddialarına ilişkin açıklama geldi. EGM, iddiaların asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralar olduğunu belirtirken, bunu yayanların hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. İşte o detaylar...

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Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddialarına yalanlama: Alçakça yapılan iftiralar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 03:29
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 03:33

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "gözaltında cinsel saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve polis teşkilatını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

https://x.com/EmniyetGM/status/1907563292568195493

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