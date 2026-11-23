Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla da Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Emre Mor, kariyerine ilişkin aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı. Sezon başında Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen ile iki yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşacağını açıkladı. Kulübü tarafından yapılan duyuruda da 29 yaşındaki oyuncunun kariyerini askıya alma ve sağlığına odaklanma kararı aldığı belirtildi. Futbola henüz küçük yaşlarda başlayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Emre Mor'un kararı, futbol dünyasında merak konusu oldu. Özellikle oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarının ne olduğu ve sahalara ne zaman dönebileceği araştırılıyor. Peki Emre Mor futbolcu bıraktı mı, neden bıraktı? Emre Mor'un hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

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HABERİN ÖZETİ Emre Mor futbolu bıraktı mı, neden bıraktı? Emre Mor'un hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymiş Emre Mor, NEC Nijmegen ile sözleşmesi devam ederken profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığını duyurdu. Emre Mor, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşacağını ve sağlığına odaklanacağını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Kulübü NEC Nijmegen de oyuncunun kariyerini askıya alma ve sağlığına odaklanma kararını doğruladı. Emre Mor, bu kararın kendisi için kolay olmadığını ve gelecekte sahalara dönebileceğine dair umudunu taşıdığını ifade etti. Oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarının ne olduğu veya ne zaman dönebileceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

EMRE MOR FUTBOLU BIRAKTI MI?

29 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığını açıkladı. NEC Nijmegen de oyuncunun bir süre futboldan uzak kalarak sağlığına odaklanacağını duyurdu.

Mor, yaptığı açıklamada futbolu bırakma kararının kendisi için kolay olmadığını belirtti. Küçüklüğünden beri profesyonel futbolcu olmayı hayal ettiğini söyleyen milli oyuncu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık vücudunun sınırlarını dikkate alması gerektiğini ifade etti.

EMRE MOR NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Emre Mor, futbol kariyerine ara verme kararının arkasında yaşadığı sağlık sorunlarının bulunduğunu açıkladı. Son dönemde bazı sağlık problemleriyle karşılaştığını belirten futbolcu, bu süreçte sağlığını önceliğine alması gerektiğini söyledi.

Mor, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: Profesyonel futbolcu olmak.

Futbol benim için hiçbir zaman yalnızca bir spor olmadı. Tutkum, mutluluğum ve hayatım oldu!

Bu hayali gerçekleştirebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bana bu fırsatın verilmiş olmasından dolayı her zaman minnettar olacağım.

Ancak bazen hayat, kalbinizin henüz hazır olmadığı kararları vermenizi gerektiriyor.

Sağlığımla ilgili yıllardır süren zorlu mücadelelerin ardından, profesyonel futboldan bir süreliğine uzaklaşma kararı aldım.

Kalbim hâlâ futbol oynamak istiyor ancak bedenim şu anda başka şeylere ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Hayatınız boyunca sevdiğiniz bir şeyden uzaklaşmak gerçekten acı veriyor. Ancak şu anda her şeyden önce sağlığım ve iyi olmam gerekiyor.

Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum. Fakat içimde, bir gün yeniden sahalara dönebileceğime dair umudumu hâlâ taşıyorum.

Bu zorlu süreçte gösterdikleri sevgi, destek ve anlayış için N.E.C.'deki herkese teşekkür etmek istiyorum.

Hayalim şimdilik beklemede olabilir ama futbola olan sevgim asla bitmeyecek.

Bu, hayal ettiğim veda değil. Ve umarım tamamen bir veda da değildir.

EMRE MOR'UN HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Emre Mor'un yaşadığı sağlık sorunlarının ne olduğu konusunda henüz kamuoyuyla paylaşılmış kesin bir tanı bulunmuyor. Futbolcu, açıklamasında sağlık problemlerinden söz etse de herhangi bir hastalık adı veya ayrıntılı sağlık raporu paylaşmadı.

NEC Nijmegen'in duyurusunda da oyuncunun sağlığına odaklanmak amacıyla kariyerine ara verdiği belirtildi. Bu nedenle Emre Mor'un belirli bir hastalığa yakalandığı yönündeki iddiaları doğrulayan resmi bir bilgi bulunmuyor. Futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin de henüz açıklanmış bir takvim yok.

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 yılında Danimarka’nın Kopenhag şehrinde dünyaya gelen Emre, Arnavut asıllı bir anne ile Uşaklı bir Türk babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Futbol kariyerine henüz 4 yaşındayken başlayan yıldız oyuncu bir dönem milli takım performansıyla adından sıkça bahsettiren yıldız oyuncu Ocak 2015'te bonservissiz olarak FC Nordsjælland'a transfer oldu.

7 Haziran 2016'da 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olan milli oyuncu, burada gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatırken 12.5 milyon euro bedelle İspanyol ekibi Celta Vigo’nun yolunu tuttu.

Ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Eyüpspor gibi önemli takımların formasını terleten oyuncu 2021 sezonu sonunda Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı.

2026-2027 sezonunda Fenerbahçe’den bedelsiz olarak NEC Nijmegen takımına transfer oldu.

Emre Mor kariyerinde Süper Lig’de 97 karşılaşmada forma giyerken 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. La Liga kariyerinde ise 44 maçta forma giyen oyuncu 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Milli oyuncu son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle vücudunun dinlenmesi gerektiğini ifade etti ve futbola ara verdiğini açıkladı.



EMRE MOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Mor'un kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

- BB II

- Lyngby

- Nordsjaelland

- Borussia Dortmund

- Celta Vigo

- Galatasaray

- Olympiakos

- Fatih Karagümrük

- Fenerbahçe

- Eyüpspor

- NEC Nijmegen