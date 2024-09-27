En acı anons! Şeyda Yılmaz'ın eşi saldırıyı telsizden öğrenmiş: Anlattıkları herkesin yüreğini yaktı

27 Eylül 2024 12:50 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:01

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yıldız kahreden detayı açıkladı. Yılmaz, eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendiğini anlattı. Sözleri herkesin yüreğini dağladı.

İstanbul​ Ümraniye​'de katil Yunus Emre Geçti​'nin şehit ettiği Şeyda Yılmaz​ son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Sivas​'ta toprağa verilen Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz taziyeleri kabul etti. Kahreden olayın ardından acılı eş olay gününü anlattı.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"23.30 GİBİ TELSİZ SESİ DUYDUM"

Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek, "Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Öyle olunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim." diye konuştu.

"ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Haberi aldıktan sonra hemen hastaneye geçtiklerini anlatan Semih Yılmaz, "Hastanede de diğer silah arkadaşlarım hep yanımdaydı. Müdürlerimiz geldi. Çok dua etik. O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, sonra sen olursun diye. Öyle aldım haberini..." diye konuştu.

"TÜM ÜLKE OLDUĞU GİBİ BEN DE ÇOK SİNİRLİYİM"

Yılmaz, zanlı hakkında devletin gerekeni yapacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"O konu benim için farklı bir boyut, o konuda pek bir şey diyemiyorum. Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim. Belki söylenecek çok söz var ama devletimizin gereğini yerine getireceğine inancım tam. Başka Şeyda'lar şehit olmasın, başka anaların, babaların, eşlerin, çocukların canı yanmasın. Devletimizden bunu diliyorum. Bu suç makinelerine karşı biraz daha dikkatli olunmasını talep ediyorum. Dediğim gibi ben yandım, başka ailelere ateş düşmesin."