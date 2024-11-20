En acı tesadüf! Yoldan geçerken babasının öldüğünü öğrendi

20 Kasım 2024 12:27 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:37

İstanbul Bahçelievler'de çok acı bir olay yaşandı. Bir inşaatta gece bekçisi olarak işe başlayan 55 yaşında Halil E. başladığı gün inşaatın temeline düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Kendisinden haber alamadığı babasını sokak sokak arayan oğlu talihsiz adamın öldüğünü tesadüfen öğrendi. İşte tüm detaylar...

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Bahçelievler​'de bulunan inşaatta gece bekçisi olarak işe başlayan Halil E. henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın 4 metre yüksekliğindeki temeline düşerek hayatını kaybetti. Oğlu ise babasını sokak sokak 'kayıp' diye ararken öldüğünü tesadüfen öğrendi.

SABAH İŞE GELEn İŞÇİLER FARK ETTİ

Sabah işe gelen inşaat​ işçileri temelde talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Çevrede bulunan vatandaş durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken inşaat içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Talihsiz adamın cenazesi bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

BABASININ CENAZESİNİ YOLDAN GEÇERKEN GÖRDÜ

Halil E. inşaatta işe başladığını ailesine söylemediği ve ailesinin kendisinden haber alamayınca sokak sokak arandığı ortaya çıktı. Olayın yaşandığı sokaktaki kalabalığı gören ve merak eden oğlu olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden kişinin babası​ olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Halil E.'nin cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.