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En acı yük! Yatak ile baza arasına sıkışan bebeğe acı veda: Baba tabutu kucağında taşıdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Kasım 2024 15:52 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:00

Kırıkkale'de meydana gelen korkunç olay yürekleri dağladı. Yatak ile baza arasına sıkışan 7 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bebeğin yürek burkan cenaze töreninde tabutunun üzerine battaniyesi serildi.

Acı olay Kırıkkale​'de meydana geldi. Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.'nin yatak ile bazanın arasında asılı şekilde sıkıştığını gördü. Anne, panikle bebeğini sıkıştığı yerden çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bebeğinin cildinin morardığını gören anne, 112 Acil Çağrı Merkezi​'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Yusuf bebeğin ilk müdahalesi evde yapıldı.
En acı yük! Yatak ile baza arasına sıkışan bebeğe acı veda: Baba tabutu kucağında taşıdı - 1. Resim

Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf bebek​, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

En acı yük! Yatak ile baza arasına sıkışan bebeğe acı veda: Baba tabutu kucağında taşıdı - 2. Resim

TABUTUNA BATTANİYESİ SERİLDİ

Yusuf bebeğin cenaze namazı Miraç Camii'nde kılındı. Bu sırada, küçük bebeğin tabutuna battaniyesi serildi.

En acı yük! Yatak ile baza arasına sıkışan bebeğe acı veda: Baba tabutu kucağında taşıdı - 3. Resim

Baba Serdar K., oğlunun tabutunu kucağına alarak cenaze aracına götürdü. Yusuf bebek, gözyaşları içinde dualarla toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kırıkkalebebek112 acil çağrı merkezi

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