En acı yük! Yatak ile baza arasına sıkışan bebeğe acı veda: Baba tabutu kucağında taşıdı
Kırıkkale'de meydana gelen korkunç olay yürekleri dağladı. Yatak ile baza arasına sıkışan 7 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bebeğin yürek burkan cenaze töreninde tabutunun üzerine battaniyesi serildi.
Acı olay Kırıkkale'de meydana geldi. Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.'nin yatak ile bazanın arasında asılı şekilde sıkıştığını gördü. Anne, panikle bebeğini sıkıştığı yerden çıkardı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bebeğinin cildinin morardığını gören anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Yusuf bebeğin ilk müdahalesi evde yapıldı.
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
TABUTUNA BATTANİYESİ SERİLDİ
Yusuf bebeğin cenaze namazı Miraç Camii'nde kılındı. Bu sırada, küçük bebeğin tabutuna battaniyesi serildi.
Baba Serdar K., oğlunun tabutunu kucağına alarak cenaze aracına götürdü. Yusuf bebek, gözyaşları içinde dualarla toprağa verildi.