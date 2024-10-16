En çok at ve eşek eti yedirilen iki il belli oldu! Bakanlık tek tek ifşa etti

16 Ekim 2024 15:56 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:11

Türkiye'de birçok yerde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta domuz eti tespit edilmesi konuşulmaya devam ediyor. Türkiye'de sadece domuz eti değil at ve eşek eti yediren işletmeler de ortaya çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları tespit etti. En çok at ve eşek eti yedirilen iller belli oldu.

Hileli gıdalar vatandaşların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Özellikle et ve tavuk​ ürünlerinde hileli ürünler öne çıkıyor. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti​ tespit edilmesi tartışması tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmalar için harekete geçti. Türkiye'de sadece domuz eti değil, at ve eşek eti de bazı gıdalarda tespit ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya başladı. Sahtekarların oyunu ise "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ifşa olmaya devam ediyor.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Bakanlığın yayınladığı listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekiyor. Domuz etinin yanında at ve eşek etinin de vatandaşa yedirildiği ortaya çıktı.

EN ÇOK AT VE EŞEK ETİ YEDİRİLEN İLLER

Türkiye'de en çok hangi ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği belli oldu. Hileli gıdalar listesinde 2 ilin ismi tedirgin etti. Buna göre Adana ve Sakarya at ve eşek etinde birbiriyle yarışıyor. 2 Ekim itibarıyla yayınlanan listede Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme bulunuyor.

İşte Adana ve Sakarya'da vatandaşa at-eşek eti yediren işletmeler;