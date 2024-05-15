En çok Gaziantep'te uygulanıyor! 84 yaşındaki hastanın ameliyatsız yöntemle kalp kapağı değişti

15 May 2024 10:32 - Güncelleme : 15 May 2024 10:53

Gaziantep’te yaşayan Abdulkadir Akın, aort kapağında darlık, kalp yetmezliği, nefes darlığı ve ayakta şişlik şikayetleriyle Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Hastanın muayenesini gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, Abdulkadir Akın’ın birden fazla sağlık sorunu olmasına rağmen ana problemin aort kapağındaki darlık olduğunu hastaya ifade etti. Aort kapağında darlık olan 84 yaşındaki Akın’ın TAVİ yöntemi ile kalp kapağının değiştirilmesi sayesinde açık kalp cerrahi gerekmeksizin kasık bölgesinden girilerek tedavi edildi. Hayati kalp sorunları olan hastanın kısa süre içerisinde tedavisi tamamlanarak taburcu olması sağlandı.

Gaziantep Şehir Hastanesi kardiyoloji kliniğinde kalp adına önemli tedaviler yaptıklarını belirten Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, “Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği olarak günlük 30 ve üzeri vatandaşa elektif Koroner Anjiyografi yapıyoruz. Yaklaşık 15- 20 hastamıza ise Akut koroner sendrom tedavisi yapıyoruz. Günlük 5 ila 6 hastamıza ise kompleks kardiyovasküler girişimler yapıyoruz. Yaptığımız bu işlemlerin başında kapak işlemleri, TAVI gibi kompleks işlemler, mitral balon gibi deneyim gerektiren işlemler onun dışında kalp deliği kapatmak gibi işlemleri hastanemizde rutin olarak yapıyoruz” dedi.

"EN ÇOK GAZİANTEP'TE UYGULANIYOR"

TAVI işleminin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde genellikle Gaziantep Şehir Hastanesinde uygulandığını aktaran Doç. Dr. Barış, “Güneydoğu Anadolu’da ve Gaziantep’te Sol Atriyal Apendiks kapatma işlemini yapan kardiyoloji kliniğiyiz. Devletimizin sağladığı hizmetler ve hastane yönetiminin sağladığı kolaylıklar sayesinde Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yaptığımız bütün işlemler ücretsiz yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"GEÇEN HAFTA 30'UNCU KALP KAPAĞI DEĞİŞTİRME İŞLEMİMİZİ YAPTIK"

Ameliyatsız yöntemle kalp kapağının değiştirilmesi işleminden bahseden Doç. Dr. Barış, uygulamada kullanılan cihazdaki teknolojik ilerlemeler sayesinde çok zor yapılan vakaları kolay şekilde yapabildiklerini ifade etti. Doç. Dr. Barış, “TAVI yani kalp kapağını değiştirilmesi dediğimiz işlemi hastanemizin bize sunduğu teknolojik cihazlarla bu işlemleri Güneydoğu Anadolu’da i en çok yapan hastaneyiz. Ayrıca bu bölgede bu tür vakalar gibi en zor vakaları da hastanemizde yapmaktayız. Hastanede kliniğimiz açıldığından bu yana her ay 4 ila 6 arası TAVI yani kalp kapağının değiştirilmesi vakası yaptık ve geçen hafta 30'uncu TAVI vakamızı yaptık” şeklinde konuştu.

"YÜRÜYEMEYEN VE OTURAMAYAN HASTAMIZ SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

84 yaşındaki hastasını TAVI yöntemiyle sağlığına kavuşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Barış, “Hastamızda ciddi bir aort darlığı ve aort yetmezliği mevcuttu. İşlem öncesi kalp yetmezliği ve kapak hastalığına bağlı olarak nefes darlığı, ayaklarında şişme mevcuttu, hastamızın ileri yaşta olması nedeniyle açık ameliyatı kaldırabilecek durumda olmadığı için kapalı yöntemle kasıktan girerek hastamızın kalp kapağını değiştirdik. Bu işleme TAVI ismi veriliyor. Ciddi yetmezlik ve darlık olan aort kapak bölgesine kasıktan girerek yeni kapağını yerleştirmiş olduk. Bu sayede hastamızda kalp yetmezliği semptomu geriledi. Öncesinde yürüyemeyen ve oturamayan hastamız şuan rahat rahat yürümeye başladı ve de ödemleri geriledi” dedi.

"KAPALI YÖNTEMLE AMELİYAT OLDUM"

Kapalı yöntemle ameliyat olduğunu söyleyen 84 yaşındaki Abdulkadir Akın sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Ayaklarımda şişlik vardı, nefes darlığım vardı. Şuan sağlığıma kavuştum, mutluyum. Kapalı yöntemle ameliyat oldum. Hiçbir sıkıntım yok” diye konuştu.