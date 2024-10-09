En çok SİHA ihracatı yapan ülkeler belli oldu! Türkiye listeyi salladı
Küresel çapta artan gerilimler birçok ülkenin savunma sanayi alanında yatırım yapmasına neden oluyor. Özellikle son teknolojileriyle dikkat çeken SİHA'lar terör operasyonları başta olmak üzere her alanda sahaya sürülüyor. Bu kapsamda Türk SİHA'ları küresel pazarda öne çıkıyor. ABD merkezli CNAS, dünyada en çok SİHA ihracatı yapan ülkelerin listesini açıkladı. İşte detaylar...
Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gerilimler savunma sanayinin önemini ön plana çıkardı. Birçok ülke askeri envanterini güçlendirmek isterken bazı ülkeler ise yerli projelerine hız verdi. Türk savunma sanayisi SİHA ve insansız savaş uçaklarıyla küresel pazarın dikkatini çekti. Başta Bayraktar TB2 olmak üzere yerli SİHA’lar Çin’in üretimlerini geçti.
ÇİN İHA'LARI GERİDE KALDI
ABD merkezli Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (CNAS) tarafından yayımlanan rapor ile birlikte SİHA ihracatında zirvede yer alan ülkeler belli oldu. 2021 yılı itibariyle Türkiye, askeri insansız hava aracı tedarikçisi olan Çin'i geride bırakmayı başardı.
Haber 7'de yer alan bilgilere göre CNAS'ın araştırma raporları 1995 ile 2023 Eylül ayı arasında küresel çapta 633 SİHA'nın satıldığını açıklayarak en büyük SİHA tedarikçisi olan ülkelerin listesini paylaştı.
EN FAZLA SİHA SATAN ÜLKELER
9- RUSYA:1
8- BELARUS:1
7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 3
6- GÜNEY AFRİKA: 3
5- İSRAİL: 6
4- İRAN: 8
3- ABD: 12
2-ÇİN: 34
1- TÜRKİYE: 47