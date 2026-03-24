Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En fazla sel riski olan ilçeler belli oldu! AKOM ile yapılan çalışmalarda İstanbul'da çarpıcı sonuçlar

İstanbul'un ilçelerinde yapay zeka destekli AKOM işbirliğiyle sel araştırması yapıldı. Araştırmalara göre İstanbul'da sel riskinin en fazla olduğu ilçeler belli oldu. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

En fazla sel riski olan ilçeler belli oldu! AKOM ile yapılan çalışmalarda İstanbul'da çarpıcı sonuçlar
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 11:57
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 11:59

İstanbul genelinde yapay zeka destekli sel araştırması yapıldı. İTÜ ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) işbirliğiyle "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" başlıklı çalışmada kentin ilçe ölçeğindeki sel riskleri, Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir karar destek algoritmasıyla ve tehlike, maruziyet, kırılganlık unsurlarıyla birlikte ele alınarak değerlendirildi.

Projenin yürütücüsü İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

AVRUPA YAKASI'NDA SEL RİSKİ DAHA FAZLA

Ekmekcioğlu, Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer'in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası’nda Şile’de sel riskinin görece daha az olduğunu aktardı. Riskin en önemli unsurunun insan varlığı, dolayısıyla nüfus ve yapılaşma olduğunu kaydeden Ekmekcioğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'un özellikle merkez kuşağına baktığımızda yani nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Esenler, Güngören, Bağcılar gibi bölgelere baktığımızda buralarda sel riskinin fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bizi aynı zamanda bu noktada geçmişte meydana gelmiş kronik sel baskınları doğruluyor. Yine keza Fatih'i de buna örnek verebiliriz. Avrupa Yakası'nda bu ilçelerden bahsedebiliriz. Anadolu Yakası'na geldiğimizde de Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy gibi ilçelerde sel riskinin Anadolu Yakası içerisinde yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Avrupa Yakası'ndaki ilçelerle kıyaslandığında burada sel riskinin biraz daha düşük olduğunu gözlemliyoruz."

ÇOK CİDDİ NÜFUS YOĞUNLUĞU

Riskin yüksek olduğu bölgelerin İstanbul nüfusunun önemli bir bölümünü barındırdığına dikkati çeken Ekmekcioğlu, "İstanbul için yaptığımız tehlike analizlerinde esasında şunu gördük, İstanbul'un yüzey alanı bakımından yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmı yüksek tehlike, yüzde 10'luk bir kısmı orta tehlike, yüzde 80'lik bir kısmı ise düşük ve çok düşük olarak ifade edebileceğimiz kategorilerde sel tehlikesi altında. Ancak tekrar söylemek gerekir ki dikkat edilmesi gereken nokta özellikle yüksek tehlike altında olarak ifade ettiğimiz yüzde 10'luk bir yüzey alanı kısmı. Çok ciddi bir nüfus yoğunluğunu barındırıyor. Bu bölgelerde nüfus yoğunluğunun etkisiyle sel riski artıyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Ekmekcioğlu, tehlike modellemesinde sel risklerini bölgenin topografya, eğim, drenaj ağı ile hidrolojik, meteorolojik ve jeomorfolojik özelliklerini geçmiş sel olaylarıyla ilişkilendirerek yapay zekayla yaklaşık yüzde 90 ila 95 doğrulukla tahmin ettiklerini dile getirdi.

SEL RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Ömer Ekmekcioğlu, sel riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

"İstanbul gibi yoğun kentleşmiş bir şehirde biz aslında doğa temelli çözümleri, yağmur suyu hasadı, yağmur bahçeleri, geçirimli zeminler gibi doğadan esinlenen çözümleri öneriyoruz. Bu noktada özellikle çatılarda yağmur suyunun biriktirilmesi, hem yağmur suyunun geri kazanımı bağlamında farklı bir kullanım alternatifi olarak değerlendirilmesini hem de özellikle çok hızlı şekilde yağmur suyunu akışa geçiren çatılarda yağmur suyunun tutulması ve yağışın akışa dönüşmesinin geciktirilmesi, İstanbul'da sel tehlikesiyle baş etme noktasında hayata geçilecek önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor."

İLÇELERE GÖRE SEL RİSKİ VERİLERİ

Ekmekcioğlu'nun verdiği bilgilere göre, ilçelerin sel riski sıralaması ve risk puanları şöyle:

SıralamaİlçelerRisk Puanı
1Fatih0,7750
2Gaziosmanpaşa0,7505
3Bağcılar0,7340
4Güngören0,7305
5Beyoğlu0,7211
6Bahçelievler0,7109
7Bayrampaşa0,7093
8Zeytinburnu0,6812
9Esenler0,6616
10Kağıthane0,6516
11Şişli0,6392
12Esenyurt0,6142
13Küçükçekmece0,5816
14Kadıköy0,5615
15Ataşehir0,5366
16Ümraniye0,5339
17Üsküdar0,5297
18Bakırköy0,4818
19Sultanbeyli0,4576
20Sultangazi0,4542
21Kartal0,4478
22Beşiktaş0,4301
23Avcılar0,4090
24Beylikdüzü0,3983
25Sancaktepe0,3941
26Maltepe0,3803
27Pendik0,2895
28Başakşehir0,2880
29Arnavutköy0,2877
30Tuzla0,2865
31Büyükçekmece0,2821
32Eyüpsultan0,2685
33Çatalca0,2371
34Beykoz0,2338
35Çekmeköy0,2212
36Sarıyer0,1880
37Silivri0,1831
38Şile0,1377
39Adalar0,1376
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı, sağanak ve fırtına geliyor
ETİKETLER
#Gündem
