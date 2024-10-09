En ilginç takas! iPhone 16 Pro Max'e karşılık 1986 model Toros

09 Ekim 2024 15:36 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:42

Balıkesir'de yaşayan bir vatandaş 1986 model Toros ile Iphone 16 Pro Max'i takas etti. Bu takas sosyal medyada gündem oldu.

Balıkesir​ merkezde meydana gelen ilginç bir olayda, 1986 model kırmızı bir Toros, yeni model bir iPhone 16 Pro Max​ ile takas edildi. Bu sıra dışı alışveriş​, bölge halkının ve sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

EL SIKIŞMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Takas sırasında, araç sahibi ve telefon sahibi bir araya gelerek el sıkıştı ve ellerindeki telefon ile aracın anahtarını gösterdi. O anlar, kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TARAFLAR MEMNUNİYETİNİ PAYLAŞTI

Takas sonrası yapılan açıklamalarda, her iki tarafın da alışverişten memnun olduğu belirtildi. Araç sahibi, “Toros eski model olmasına rağmen klasik araba tutkunları için oldukça değerli” dedi. Telefon sahibi ise yeni iPhone 16 Pro Max ile hayatına dijital bir dokunuş yaptığını ifade etti.