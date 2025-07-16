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 | Ömer Faruk Dogan

'En iyi karpuz' çekişmesi büyüyor: Adana'dan Diyarbakır'a cevap gecikmedi

Sosyal medyada dönen "Türkiye'nin en iyi karpuzu" tartışmasına Adana'dan da cevap geldi. Diyarbakır'ın karpuzları üzerine yapılan övgüler, Adanalı üreticiler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 17:00

Sosyal medyada 'nin en iyi karpuzunun hangi şehirde yetiştiği konusunda süren tartışmalara 'dan da cevap geldi. 'ın karpuzlarının en iyisi olduğunun iddia edilmesine karşılık, Adanalı üreticiler ve vatandaşlar da görüşlerini dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Diyarbakır'ın büyük karpuzlarının gösteri amaçlı olduğunu savunurken, Adana karpuzunun ise bir marka olduğunu vurguladı.

'En iyi karpuz' çekişmesi büyüyor: Adana'dan Diyarbakır'a cevap gecikmedi

ADANALILAR: BİZİM KARPUZUMUZ TESCİLLİ

Sosyal medyada yaşanan ‘Türkiye'nin en iyi karpuzu Diyarbakır'da yetişir' tartışmalarının ardından Adanalı üreticiler ve vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Adanalılar, "Bizim karpuzumuz tescilli ve tüm dünyaya ihraç ediyoruz" dedi.

Adana'nın bereketli topraklarında yetişen ve tesciline sahip olan Adana karpuzu, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmesinin yanı sıra Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyaya da ihraç edilerek sofraları süslüyor. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Türkiye'nin en iyi karpuzu Diyarbakır'da yetişir" paylaşımları Adana'da yankı buldu. Lezzetiyle ve ihracatıyla bilinen Adana karpuzunun hakkının yendiğini düşünen üreticiler ve vatandaşlar, sosyal medya kullanıcılarına adeta meydan okudu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana karpuzu bir marka. Türkiye'nin en erkenci karpuzu Adana'da yetişir ve 150 bin dönümle en çok karpuzun ekildiği yer Adana'dır. Adana karpuzu tadı, kokusu, aromasıyla dünyanın her yerinde isim yapmış bir karpuzdur. Ancak Diyarbakır karpuzu sadece belli bir alanda ekilip tüketiliyor. 8 bin dönüm kuru, 4 bin dönüm sulu alanda ekiliyor" ifadelerini kullandı.

'En iyi karpuz' çekişmesi büyüyor: Adana'dan Diyarbakır'a cevap gecikmedi

"ADANA KARPUZU TARTIŞMASIZ BİR MARKA"

Meşhur büyük Diyarbakır karpuzunun sadece gösteriş amaçlı ekildiğini savunan Doğan, "Büyük Diyarbakır karpuzları gösteri amaçlı ekilir, onlar tüketilmez. Diyarbakır'ın kuru karpuzu meşhur ama o da kendi bölgesinde sadece tüketiliyor. Adana karpuzu ise Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine gönderiliyor. Adana karpuzu tartışmasız bir markadır. Sosyal medyadaki paylaşımlara gerek yok" diye konuştu.

Tuğçe Tuzcu isimli vatandaş ise sosyal medyadaki atışmaların gereksiz olduğunu, Adana karpuzunun marka olarak herkes tarafından bilindiğini belirtti. Emin Doğan da herkesi Adana'ya davet ederek, Adana karpuzunu tatmaları gerektiğini söyledi.

'En iyi karpuz' çekişmesi büyüyor: Adana'dan Diyarbakır'a cevap gecikmedi
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