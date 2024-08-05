En mutlu günlerinde korkunç kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti

05 Ağustos 2024 06:33 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 06:37

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde araçla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde bir araç ile çarpıştı.

DÜĞÜN GECESİ HAYATINI KAYBETTİLER

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, ihbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı. Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.