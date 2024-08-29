En mutlu gününde dehşeti yaşadı! Damadı levye ve sopalarla dövdüler

29 Ağustos 2024 11:54 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:29

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Bir düğün salonunda meydana gelen olayda; 27 yaşındaki damat Yemlihan Kızıltoprak, kına gecesi eğlencesinde halaya davet ettiği kuzeni Mehmet O. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Mehmet O., düğünün alanından gönderildi. Duruma sinirlenen kuzen, durumu hemen kardeşlerine söyledi ve düğün salonuna gelmelerini istedi.

DAMADI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Bunun üzerine bir grup şahıs levye ve sopalarla düğünü bastı. Pistte oynayan damat Yemlihan Kızıltoprak, demir levye ve sopalarla acımasızca darp edildi. Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat ağır şekilde yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR!

Damat kanlar içinde yere yığılırken durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan damat Yemlihan Kızıltoprak'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan damadın başına aldığı darbeler sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

DAMADI KOVALAMAYA DEVAM ETTİLER

Görüntülerde, daha sonrasında ise damadın yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı ve levyeli şahısların kovalamaya devam ettiği görüldü. Damat ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi olurken davetliler ise büyük bir korku ve panik yaşadı.