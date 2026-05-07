Gündem
En pahalı konvoy! Tüneli kapattılar, verilen cezalar dudak uçuklattı: Tam 1 milyon 260 bin TL

Gaziantep'te tünelde kutlama yapan düğün konvoyundaki 7 araca adeta ceza yağdı. Araçların sürücülerinin ehliyetlerine de 120 gün el konulurken toplam 1 milyon 260 bin TL para cezası verildi.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 09:36

'te tünelde kutlama yapan düğün konvoyundaki 7 araca toplam 1 milyon 260 bin TL para cezası uygulanarak, araçlar 120 gün trafikten men edildi.

TÜNEL İÇİNDE YOLU KAPATTILAR

Olay, Şahinbey ilçesi 100. Yıl Tünelleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyundaki 7 araç, tünel içerisinde yolu trafiğe kapatarak kutlama yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası olayı ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

DUDAK UÇUKLATAN PARA CEZASI

Yapılan çalışmalar neticesinde plakası tespit edilen 7 araca "tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde yapmak" kuralını ihlalden ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 260 bin TL para cezası uygulandı.

Söz konusu araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 120 gün süreyle el konuldu. Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

