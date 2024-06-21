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En uzun günün gecesinde İstanbul'da meraklandıran görüntüler

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 22:33 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 22:38

En uzun gün olarak bilinen 21 Haziran'da İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştu.

21 Haziran en uzun günün gecesinde İstanbul'da dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü dikkat çekti.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Yılın en uzun günü olarak bilinen ve aynı zamanda yaz gündönümü olarak bilinen, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı ve en uzun gün ile en kısa geceyi yaşadığımız dönem olan 21 Haziran gecesinde dolunay İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

En uzun günün gecesinde İstanbul'da meraklandıran görüntüler - 1. Resim

Dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü izleyenlere seyrine doyumsuz manzara sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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