En yakın arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü!

03 Ocak 2025 15:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:09

İstanbul Arnavutköy’de iki arkadaş arasında çıkan kavgada kan aktı. En yakın arkadaşına kurşun yağdıran Diren Kaya, cinayetin ardından arkasına bile bakmadan kaçtı. Polis ekiplerinin zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Diren Kaya ve yakın arkadaşı Mikail Gümüş ateş yakmak için hurdacıdan odun istedi. Hurdacı ile tartışma yaşayan Kaya'yı durdurmak isteyen Gümüş araya girdi. Çıkan tartışma sonucunda Diren Kaya silahına davranarak tartıştığı Hurdacıya doğrulttu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ HAYBETTİ

O esnada arkadaşını durdurmak ve kavgayı ayırmak isteyen Mikail Gümüş arasında arbede çıktı. Arkadaşının kavgayı ayırmak istemesine sinirlenen Kaya, en yakın arkadaşını bacağı ve kasığından vurarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı şekilde yere yığılan Mikail Gümüş kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti.

İLK DEĞİLMİŞ

Saldırgan Diren Kaya’nın daha öncede Sultangazi ilçesinde bir silahı yaralama olayına karıştığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı polis ekipleri tarafından aranmasının devam ederken bu cinayeti işleyerek tekrardan firar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri her yerde arkadaşının katili olan Diren Kaya’yı yakalamak başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olay günü orada bulunan şüpheli 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.