En zehirlilerinden biri... O bölgede ilk kez görüntülendi, uyarı gecikmedi

24 May 2024 10:11 - Güncelleme : 24 May 2024 10:14

Van’ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı’nda bir doğa fotoğrafçısı Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanını görüntüledi.

"VAN'DA DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞTİ..."

Dağda gezerken engerek yılanını son anda fark eden Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, daha öncesinde bu yılanın Hakkari ve Ağrı’da görüldüğünü ancak Van’da daha önce görülmediğini söyledi.

"LÜTFEN DİKKATLİ OLUN!"

En zehirli yılanlardan biri olduğuna dikkat çeken Çoşar, "Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun” dedi.