En zor öğrenilen 10 dil belli oldu! Türkçe sıralamada dikkat çekti

12 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:24

Dünyanın en zor öğrenilen dilleri açıklandı. Ceoworld dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre, ana dili ingilizce olanlar için öğrenilmesi en zor 10 dil belirlendi. Türkçe sıralamada dikkat çekti. İşte detaylar...

Yeni bir dil öğrenmek iletişim becerilerinin yanı sıra kişisel ve profesyonel hayatta farklı yollar sunabilir. Ancak bazı diller, karmaşık yapıları ve kendilerine özgü zorluklarıyla bu süreci oldukça zorlu hale getiriyor. Dilbilimciler ve dil öğrenme uzmanları, dilin gramer yapısı, yazı sistemi, telaffuzu ve kültürel bağlamını dikkate alarak bir sıralama yaptı.

DÜNYADA ÖĞRENİLMESİ EN ZOR 10 DİL

Ceoworld dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre, ana dili ingilizce olanlar için öğrenilmesi en zor 10 dil belirlendi.

1 - ARAPÇA

Arapça, dünya genelinde 25'ten fazla ülkenin resmi dili ve yaklaşık 310 milyon insanın anadilidir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaygın olan bu dil, İslam dünyasında dini bir öneme de sahiptir, çünkü Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir.

Dil, sağdan sola yazılan bir alfabe kullanır ve harfler kelime içindeki konumlarına göre farklı biçimler alır. Arapça’nın gramer yapısı karmaşıktır; fiil çekimleri, dişil-eril ayrımları ve geniş bir kelime hazinesi içerir. Bunun yanında, lehçeler arasında büyük farklılıklar bulunur. Örneğin, Mısır Arapçası ile Fas Arapçası arasında anlamlı derecede farklılıklar olabilir.

2 - MANDARİN

Mandarin, Çin'in resmi dili ve dünyada yaklaşık 1,3 milyar insan tarafından konuşulan en yaygın dildir. Çin'in yanı sıra Tayvan ve Singapur gibi ülkelerde de resmi dil olarak kullanılır. Mandarin, Çince'nin bir lehçesi olsa da, standartlaştırılmış bir form olarak eğitim ve resmi iletişimde yaygın olarak benimsenmiştir.

Dil, tonal bir yapıya sahiptir ve doğru tonlama, kelimenin anlamını belirlemede kritik bir rol oynar. Mandarin'de dört ana ton bulunur; bu nedenle aynı hece, farklı tonlamalarla tamamen farklı anlamlara gelebilir.

Yazı sistemi, binlerce karakterden oluşan ve her bir karakterin ayrı bir anlam taşıdığı logografik bir yapıdadır. Bu karakterler fonetik olmadığı için ezber gerektirir ve öğrenme sürecini zorlaştırır.

3 - KORECE

Korece, Kore Yarımadası’nda hem Kuzey hem de Güney Kore’nin resmi dili olarak yaklaşık 77 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Dil, modern Asya'nın en düzenli ve mantıklı alfabelerinden biri olan Hangul ile yazılır. Hangul, her bir harfin dilin anatomik telaffuzunu temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği, öğrenme sürecini diğer yazı sistemlerine kıyasla daha erişilebilir hale getirir.

Korece, kelime dağarcığının büyük bir kısmını Çince kökenli kelimelerden alır ve Japonca ile de dilbilgisi açısından benzerlikler taşır. Bununla birlikte, dilin karmaşıklığı, özellikle onurlandırma seviyelerine dayalı konuşma biçimlerinden ve fiil çekimlerinden gelir. Bir kişinin yaşı, sosyal konumu ve durumu, cümle yapısını ve kullanılan ifadeleri belirler.

4 - JAPONCA

Japonca, Japonya’nın resmi dili olup yaklaşık 128 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Dilin zorluğu, üç farklı yazı sistemi olan Kanji, Hiragana ve Katakana'dan kaynaklanır.

Kanji, Çince karakterlerden oluşur ve anlamı temsil eder. Her karakterin birçok farklı okunuşu olabilir, bu da öğrenmeyi karmaşıklaştırır. Hiragana, Japonca kökenli kelimelerin yazımında kullanılır ve Kanji’nin telaffuzunu göstermek için de yardımcı olur.

Katakana, yabancı kökenli kelimeler, bilimsel terimler ve özel vurgular için tercih edilir. Japonca’nın grameri, özne-nesne-fiil (SOV) yapısını izler ve saygı ifadelerine büyük önem verir.

Kullanılan dil, konuşmacının sosyal konumuna, yaşına ve konuştuğu kişiye bağlı olarak değişir. Bu durum, dili öğrenenler için ekstra bir katman oluşturur.

5 - RUSÇA

Rusça, dünya genelinde yaklaşık 150 milyon kişinin anadili ve 260 milyon kişinin ikinci dil olarak konuştuğu bir dildir. Rusya'nın yanı sıra Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde de resmi statüye sahiptir. Ayrıca Birleşmiş Milletler’in altı resmi dilinden biridir ve uluslararası diplomasi, ticaret ve bilim alanlarında büyük önem taşır.

Dil, Kiril alfabesi ile yazılır ve bu alfabe, Latin alfabesine aşina olanlar için başlangıçta zorluk çıkarabilir. Rusça’nın dilbilgisi oldukça karmaşıktır:

Altı hâl sistemi, isimlerin cümledeki işlevine göre biçim değiştirmesini gerektirir. Cinsiyetler (dişil, eril, nötr) ve bunlara bağlı çekimler öğrenmeyi zorlaştırır. Telaffuz ve vurgu kuralları, kelimenin anlamını değiştirebilir, bu yüzden dikkat gerektirir.

6 - MACARCA

Macarca, Macaristan’ın resmi dili olup dünya genelinde yaklaşık 14 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Avrupa Birliği'nin resmi dilleri arasında yer alan Macarca, Ural Dil Ailesi’ne mensup olup diğer Avrupa dillerinden belirgin şekilde farklıdır. Bu özgünlük, dil öğrenme sürecini hem zorlu hem de eşsiz kılar.

Macarca’nın zorluğu birkaç temel unsurdan kaynaklanır. Öncelikle, dilin eklemeli yapısı, kelimelerin çeşitli önek ve soneklerle anlam kazanmasını sağlar. Her bir ek, kelimenin anlamına veya gramer yapısına yeni bir özellik ekler. Ayrıca, dildeki 14 sesli harf ve sesli harf uyumu sistemi, kelimelerdeki sesli harflerin uyumlu bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bu da öğrenenler için ekstra bir dikkat gerektirir.

Dilbilgisi açısından oldukça karmaşık olan Macarca, isim çekimlerinde 18 durum içermektedir. Bu durumlar, kelimelerin cümledeki anlamını ve işlevini belirler. Bunun yanı sıra telaffuz kuralları ve kelimelerdeki vurgular, dilin öğrenme sürecini daha da zorlaştırır.

7 - İZLANDACA

İzlandaca, yaklaşık 370 bin kişi tarafından İzlanda’da konuşulan, tarihi Vikingler dönemine dayanan bir dildir. Dil, karmaşık gramer yapıları ve dört durum ile üç cinsiyet içerir, bu da öğrenmeyi zorlaştırır. İzlandaca, diğer Skandinav dillerinden çok daha az değişiklik geçirmiştir ve hala ortaçağ dil özelliklerini korur. Bu dilin öğrenilmesi, dilbilimsel zorluklar sunsa da, İzlanda'nın kültürel mirasını keşfetmek ve turizm endüstrisinde fırsatlar çıkarmak için önemlidir.

8 - YUNANCA

Yunanca, dünya üzerindeki en eski dillerden biri olup, yaklaşık 13 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Dil, zengin bir tarih ve kültürün anahtarıdır.

Yunanca, üç cinsiyet, birden fazla durum ve zorlu bir gramer yapısı içerir, bu da dilin öğrenilmesini zorlaştırır. Ayrıca, Yunan alfabesi İngilizce konuşanlar için yeni bir öğrenme süreci gerektirir. Ancak Yunanca, Antik Yunan felsefesi, edebiyatı ve bilimsel terimleri anlamak için büyük bir fırsat sunar ve modern Yunanistan'da iş ve kültürel fırsatlar oluşturabilir.

9 - FARSÇA

Farsça, İran başta olmak üzere Orta Asya ve Ortadoğu’da konuşulan, dünya genelinde yaklaşık 62 milyon kişi tarafından anadil olarak konuşulan bir dildir. Arap alfabesi kullanılır ve sağdan sola yazılır.

Farsça, dilbilgisel olarak gelişmiş zaman ve karmaşık fiil çekimleri içermez, ancak zengin bir edebi geleneğe ve geniş bir kelime dağarcığına sahiptir. Bu dil, Ortadoğu'nun kültürel ve tarihi mirasına derinlemesine bir bakış sağlar ve bölgedeki iş fırsatları için de önemlidir.

10 - TÜRKÇE

Fonetik yapısıyla nispeten kolay görünen Türkçe, özne-nesne-fiil yapısı ve sondan eklemeli dilbilgisiyle oldukça zorlayıcı dillerden biri. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi dili olup, yaklaşık 85 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.