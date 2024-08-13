Endonezya'da trafik kazası geçirmişti! Türkiye vatandaşına sahip çıktı: Tuğcan Işık yurda getirildi

13 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:19

Endonezya'nın Bali Adası'nda trafik kazası geçiren iki Türk vatandaşından Tuğcan Işık'ın tedavi masraflarından dolayı hastanede mahsur kaldığı iddia edilmişti.

Konunun sosyal medyada gündeme oturmasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti, Işık, Endonezya Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve THY koordinasyonuyla Türkiye'ye getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

"DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Devletimiz çok büyük bir devlettir ve dünyanın neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın iyi ve kötü gününde gerektiği şekilde yanındadır. Tuğcan Işık Türk hekimlerine emanet" ifadelerine yer verildi.