Enflasyon raporu öncesi dolar kuru için meraklı bekleyiş! Son euro ve sterlin fiyatları düşüşte, dolar direniyor
Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak. Bu durum nedeniyle döviz piyasalarında da meraklı bir bekleyiş hakim. Seçim sonrası 32 TL'nin üzerinde fiyatlanan dolar kuru kritik gün öncesi konumunu koruyor. Ancak euro ve sterlin düşüşte. İşte 8 Mayıs 2024 döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen enflasyon raporunu yarın duyuracak.
TCMB'den yapılan resmi duyuruya göre Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30’da başlayacak toplantıyla kamuoyuyla paylaşacak.
DOLAR FİYATI İNADINI SÜRDÜRÜYOR
TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı öncesi döviz piyasalarında da heyecanlı bir bekleyiş hakim.
31 Mart Yerel Seçimları sonarsı küçük bir dalgalanmanın ardından 32 liranın hemen üzerinde fiyatlanan ve bur seviyedeki istikrarını koruyan dolar kuru enflasyon raporu öncesi yine durağan. Ancak euro ve sterlinde bugün yön aşağıyı gösteriyor.
8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA DÖVİZ FİYATLARI
Dolar bugün bankalar arası piyasada 32,27'den işlem görüyor. Euro küçük bir değer kaybıyla 3469 seviyesinde. Sterlin de yine yaklaşık bir orandaki azalmayla 40,32 liradan satılıyor.