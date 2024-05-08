Enflasyon raporu öncesi dolar kuru için meraklı bekleyiş! Son euro ve sterlin fiyatları düşüşte, dolar direniyor

08 May 2024 07:44 - Güncelleme : 08 May 2024 07:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen enflasyon raporunu yarın duyuracak.

TCMB'den yapılan resmi duyuruya göre Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30’da başlayacak toplantıyla kamuoyuyla paylaşacak.

DOLAR FİYATI İNADINI SÜRDÜRÜYOR

TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı öncesi döviz piyasalarında da heyecanlı bir bekleyiş hakim.

31 Mart Yerel Seçimları sonarsı küçük bir dalgalanmanın ardından 32 liranın hemen üzerinde fiyatlanan ve bur seviyedeki istikrarını koruyan dolar kuru enflasyon raporu öncesi yine durağan. Ancak euro ve sterlinde bugün yön aşağıyı gösteriyor.

8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA DÖVİZ FİYATLARI

Dolar bugün bankalar arası piyasada 32,27'den işlem görüyor. Euro küçük bir değer kaybıyla 3469 seviyesinde. Sterlin de yine yaklaşık bir orandaki azalmayla 40,32 liradan satılıyor.