Engelli bireylere vergisiz telefon teklifi TBMM'de! ÖTV muafiyeti şartları belirlendi

17 Ocak 2025 12:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:23

Görme ve işitme engelli bireylerin beş yılda bir ÖTV'siz telefon satın alabilmesini öngören kanun teklifi, CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu tarafından TBMM'ye sunuldu. Şu an Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirilen teklif kapsamında engellilerin ÖTV muafiyeti için sahip olması gereken şartlar belirlendi.

Türkiye'de engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. CHP​ Ardahan​ Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na, görme ve işitme engelli bireylere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle telefon satın alma imkanı tanınmasını öngören bir kanun teklifi sundu.

ÖTV'SİZ TELEFON HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, en az yüzde 40 oranında görme veya işitme kaybına sahip bireyler beş yılda bir ÖTV'siz telefon satın alabilecek. TBMM​'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, teklif şu anda "komisyonda" olarak gözüküyor.

TELEFONLARDAKİ ÖTV ORANLARI

Donanım Haber'in aktardığına göre, günümüzde telefonlar için alınan ÖTV oranları cihazın fiyatına göre değişiklik gösteriyor. ÖTV'siz fiyatı;

1.500 TL'ye kadar olan telefonlar: Yüzde 25 ÖTV

1.500 TL ile 3.000 TL arasında olan telefonlar: Yüzde 40 ÖTV

3.000 TL'nin üzerinde olan telefonlar: Yüzde 50 ÖTV

ÖTV MUAFİYETİ FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Kanun teklifine göre, ÖTV'nin sıfırlanması durumunda cihazların fiyatları önemli ölçüde düşecek. Örneğin günümüzde 30 bin TL'ye satılan bir telefonun ÖTV'siz fiyatı 21 bin 850 TL olacak. Bu indirim, görme ve işitme engelli kullanıcıların akıllı telefonlara daha uygun maliyetle erişmesini sağlayacak.

DÜZENLEME NEDEN ÖNEMLİ?

Kanun teklifinde, ÖTV indiriminin gerekçesi ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit şekilde katılımım sağlamak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla üretilen birçok yeni cihaz ülkemizde üretilmekte ve dış pazarlardan iç piyasamıza ithal edilmektedir. Özellikle akıllı telefonlar, görme engelliler için VoiceOver, işitme engelliler için ise duyma cihazı uyumluluğu, motor beceri kısıtlılıkları olan bireyler için AssistiveTouch gibi birçok erişilebilirlik özelliğiyle öne çıkmaktadır. Bu cihazlar, engelli bireylerin iletişim, eğitim, çalışma ve sağlık alanlarında eşit fırsatlara erişimini ve fırsat eşitliğini sağlamaktadır."

"Ancak, bu cihazlar üzerindeki yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı, engelli bireylerin bu tür teknolojilere erişimini zorlaştırmaktadır. Anayasamızın 10. maddesi ile 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, engelli bireylerin bilgiye erişim, iletişim ve toplumsal katılım haklarını güvence altına almaktadır. Bu bağlamda, teknolojik cihazlarda engelli bireyler için ÖTV muafiyeti sağlanması, bu hakların korunması ve fırsat eşitliği açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu kanun teklifi ile engelli bireylerin önündeki bu vergi engelinin kısmen de olsa kaldırılması amaçlanmaktadır."