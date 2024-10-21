Engelli genç kıza tecavüz eden sanıklara beraat! Her şeyi itiraf etmişlerdi: "Cinsel anlamda beni tahrik edince..."

21 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:02

Kocaeli'de yüzde 50 zihinsel engelli 20 yaşındaki kıza, çiğköfte dükkanında cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2 sanığın beraatine karar verildi. İlk celsede cinsel istismarı itiraf eden sanıklar için mahkeme heyeti, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını gerekçe gösterdi.

Kocaeli'nde 2021 yılında 50 zihinsel engelli bulunan 20 yaşındaki M.A sosyal medyada tanıştığı kişiyle buluşmak için İzmit Otogarına gitti. Beklediği kişi gelmeyince genç kız, otogarın yanında bulu8nan bir çiğköfte dükkanına gitti. Genç kız sığındığı çiğköftecide dehşeti yaşadı. İddiaya göre dükkanda bulunan tuvalete giden genç kız, 58 yaşındaki D.D.'nin cinsel istismarına uğradı ve çıplak fotoğrafları çekildi.

Daha sonra D.D., patronu M.D'ye (51) telefon ederek dükkana çağırırken, kendisi ise oradan ayrıldı. M.A. ile tek başına kalan M.D'nin de kıza cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Olayın ortaya çıkmasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra sanıklar tahliye edildi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanıklar M.D., D.D. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, dosya kapsamında yer alan mağdur beyanları, sanığın tevil yollu ikrarı, Adli Tıp Kurumu raporu, sanıklar arasında geçen mesaj kayıtları değerlendirildiğinde, sanık D.D'nin müştekinin çıplak fotoğraflarını çekmek suretiyle üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği, yine müştekinin göğüslerine dokunmak ve müştekiye cinsel organını tutturmak suretiyle üzerine atılı cinsel saldırı suçunu işlediği belirtildi.

Diğer sanık M.D'nin ise müştekinin rızası dışında cinsel amaçlı zorla birliktelik yaşadığı ve üzerine atılı cinsel saldırı suçunu işlediği ifade edildi. Cumhuriyet savcısı, D.D.'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10'a kadar, "Özel hayatın gizliliği" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. M.D.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BERAAT ETTİLER

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi uyarınca beraatlerine karar verdi.

"CİNSEL ANLAMDA BİR ŞEY YAŞANIP YAŞANMADIĞINI BİLMİYORUM"

Sanıklardan D.D., ilk duruşmadaki savunmasında, "M.A'ya yönelik herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. Müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. M.A. ile M.D. arasında cinsel anlamda bir şey yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. M.A., 2 kez üzerini çıkararak beni tahrik etmeye çalışıyordu. Ben 2 kez lavaboda üstünü giydirdim ancak en son bu hareketlerinden çekindiğim için fotoğrafını çekmeye karar verdim. Müştekinin fotoğrafını delil olsun diye kendi rızasıyla çektim. Müştekiyle önceye sayalı tanışıklığımız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

"CİNSEL ANLAMDA BENİ TAHRİK EDİNCE BİRLİKTELİK YAŞADIK"

Olaydan önce M.A.'yı tanımadığını ifade eden M.D. ise "Olay tarihinde müştekiyi dükkanın önünde otururken buldum, kendisini önceden tanımam. D.D., bana kızı bir saate gelip alacaklarını söyledi. Evime gitmek için dükkandan ayrılacağım esnada M.A. bana 'Gitme burada kal' dedi. Eve gitmem gerektiğini söyledim ancak ısrar edince bir süre kaldım. Bulunduğumuz zaman zarfında beni tahrik etti, ben uzak durmaya çalıştım ancak yine cinsel anlamda tahriklerine devam edince cinsel birliktelik yaşadık. Daha sonra dükkanın anahtarını bırakıp ayrıldım. Çıkmadan önce de M.A. benden bir miktar para istedi. Kendisine para verdim. Ben müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuşmuştu.