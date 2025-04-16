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 | Özge Sönmez

Engelli öğretmen ataması 2. aşama tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1381 engelli öğretmen kontenjanı için tercih başvuruları başladı. "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atamasına" ilişkin başvurular "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Peki engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Engelli öğretmen ataması 2. aşama tercih başvuruları başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 13:13

Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans)" katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 1381 engelli öğretmen ataması için belirlenen tarihlerde tercih başvurusunda bulunabilecek.

TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle ön başvuruda bulundu. Ön başvurusu onaylanan adaylar bugün itibarıyla atama tercih başvurusunda bulunabilecek.

MEB TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMALAR NE ZAMAN?

Adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

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