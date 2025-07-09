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Engin Polat ve Dilan Polat'a gizli tanık şoku! 'Elimde belgeler var' dedi, her şeyi tek tek anlattı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, dinlenen gizli tanık Mert, Engin Polat'ın yasadışı bir bahis sitesinin başında olan Derkan Başer'le iş yaptıklarını, elinde yazışmaların olduğunu iddia etti. Polat çifti ise iddiaları reddetti. İşte detaylar...

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Engin Polat ve Dilan Polat'a gizli tanık şoku! 'Elimde belgeler var' dedi, her şeyi tek tek anlattı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 14:43

Dilan ve 'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında ' işlemek amacıyla kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma Gizli tanığın SEGBİS'le dinlenmesi ile başladı.

Engin Polat ve Dilan Polat'a gizli tanık şoku! 'Elimde belgeler var' dedi, her şeyi tek tek anlattı

"BERABER İŞ YAPTIKLARINI BİLİYORUM"

Duruşmada, SEGBİS ile sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık Mert , "Yasa dışı bahis sektöründe bulundum. İlk soruşturma savcımıza da belirttiğim gibi Derkan Başer ile tanıdıklarımız vardı. Engin Polat’ı ve Derkan Başer’i Kıbrıs’ta gördüm. Beraber iş yaptıklarından bizzat şahitim. Yasadışı bir bahis sitesi Derkan Başer’e aittir. Veysel Şahin tutuklanınca sitenin başına Derkan Başer geçti. 2018 senesinden sonra Engin Polat ve Derkan Başer bahis sitesini işletmeye başladı. 2018 yılının haziran ayında Derkan Başer beni Ukrayna’da misafir etti. Ukrayna’ya Derkan Başer’in yanına gittiğimde Engin ile yazışmalarına şahit oldum. Soruşturma savcımıza da Engin Polat’ı incelemesi için söylemiştim. Derkan Başer bu işlerin sahibi. 2018 yılından sonra Engin Polat, Derkan Başerle dış finans işlerini beraber yaptı. Dış finans daha kapsamlıdır. Bahis sitesine entegre edilir, o hesaplar aracılığla hesaplara para yatırılır. Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim. Dosyada ismi geçen sanıkları tanımıyorum görmüşlüğüm yoktur. Sadece Engin Polat’ı biliyorum.

Engin Polat ve Dilan Polat'a gizli tanık şoku! 'Elimde belgeler var' dedi, her şeyi tek tek anlattı

Engin Polat iş birliğinde çalıştı. 2018’den sonra tüm yükselişler başladı. 2018 yılının Haziran ayının sonlarında Ukrayna’da Derkan Başer ile görüştüm. Engin Polat yoktu. Engin Polat’la 2017 Nisan ayında Kıbrıs’ta Veysel Şahin’in ofisinin üst katında görüştük. Sonra yüz yüze görüşmemiz olmadı. Ben mahkeme huzurunda ilk kez dinleniyorum. Bu bildiklerimi ilk kez anlatıyorum. Elimde bulunan yazışmaları da sunabilirim. Evrakları bugüne kadar bekletmemin nedeni mahkeme huzurunda dinlendiğimde söylememdi. Herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmıyorum" dedi. Sanık Engin Polat, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, hepsi iftira." dedi.

"GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Engin Polat duruşmada söz alan bir gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, iftiradır hepsi" dedi. Sezgin Polat da gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum" cevabını verdi.

Duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

Engin Polat ve Dilan Polat'a gizli tanık şoku! 'Elimde belgeler var' dedi, her şeyi tek tek anlattı

DURUŞMA 12 KASIM'A ERTELENDİ

Verilen aranın ardından duruşma görülmeye devam etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi.

Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.

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