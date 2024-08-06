Eniştesi bildiği kişi babası çıktı! Defalarca bıçaklayarak öldürdü: Cinayet anını böyle anlattı

06 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:53

Kayseri'de A.E., yıllarca eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçaklayarak öldürdü. Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Cezaevinde kalmanın kendisine iyi gelmediğini ve intihar düşünceleri olduğunu söyleyen sanık, cinayet anını anlattı.

Ayrıca, olay anı hakkında da konuşan A.E., "O an ne oldu bilmiyorum, bir anda oldu. Benim eniştem yani öz babam zaten şeker hastasıydı. Defalarca hastalandı ve hastaneye götürdüm. Ben müdahale ettim. Öldürmeyi hiçbir zaman düşünmedim. O an ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

"PEŞİNE BİRİLERİNİN TAKILDIĞINI ANLATIYORDU"

Tutuklu sanık A.E.'nin biyolojik olarak öz, resmi olarak ise kuzeni olan G.Ö. de duruşmada tanık olarak dinlendi. G.Ö., ifadesinde, A.E.'nin İstanbul'da bulunduğu dönemde psikolojik sorunlar yaşadığını ve kendisini öldüreceklerinden endişelendiğini söyledi. G.Ö., "A.E., İstanbul'dayken peşinde birilerinin olduğunu ve kendisine zarar vereceklerinden korktuğunu söylüyordu. Biz de sağlık durumu nedeniyle hastaneye yatırdık ancak tedaviye devam etmek istemedi," şeklinde konuştu.

"SANA GÜVENEBİLİR MİYİM?"

G.Ö., ayrıca olay günü İstanbul'da olduklarını ve A.E.'nin kendisine sürekli, "Sende onlardan mısın. Sana güvenebilir miyim?" şeklinde sorular sorduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, beklenen raporun gelmesi ve eksikliklerin tamamlanması adına davayı ileri bir tarihe erteledi.



Bir önceki duruşmada olay gününü hatırlamadığını söylerken, son duruşmada öldürmek istemediğini söyledi

Önceki duruşmada mahkemede konuşan tutuklu sanık A.E., olay günü ne olduğunu hatırlamadığını ifade ederken, son duruşmada öldürmek istemediğini söyledi. A.E. önceki ifadesinde; “Sadece o gün sabaha karşı dairede oturan aslında öz annem ve babamlara kahvaltıya gittik. Ben zaten psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Hep birlikte kahvaltı yaparken bir anda camdan binanın otoparkına 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni öldürmeye geldiler diye korktum. Elime bıçağı ne zaman aldım, nereden aldım bilmiyorum. Gözümü açtığımda ağabeyim üstümde beni tutmaya çalışıyordu. Sonra eniştem diye bildiğim aslında öz babam M.Ö. yerde yatıyordu. Ben evlatlık verildiğimi ortaokul dönemlerimde öğrendim ama kesinlikle hiç üzülmedim, ben hepsini de çok severim. Konunun bununla hiç alakası yok” demişti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.