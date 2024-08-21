Eniştesine kurşun yağdırıp, araba ile üzerinden geçti! Dehşete düşüren anlar kamerada

21 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:12

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan Yener K. ile eniştesi Sertan Temel yolda karşılaştı. Temel, hızla koşarak Yener K.'ya saldırdı. Eniştesi tarafından dakikalarca darbedilen adam, sinirden çılgına döndü. Belinden çıkardığı silahı Temel'e doğrultan Yener K. kurşun yağmuruna tuttu.

Defalarca ateş eden Yener K., kanlar işçinde kalan eniştesinin üzerinden arabayla geçerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan Yener K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sertan Temel'in marketten çıkan kayınbiraderi Yener K.'nın önünü kestiği ve darp etmeye başladığı görüldü. Yener K.'nın ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin bindiği araç ile Sertan Temel'in üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların da panik olduğu anlarda görüntülerde yer aldı.